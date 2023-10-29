Авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов – Генштаб

Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: Ночью, российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 5 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушная оборона все вражеские дроны уничтожила.

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За прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений. В общем враг нанес 7 ракетных и 24 авиационных ударов, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области, где наши защитники отбили 5 атак противника.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили атаки противника в районе Хромового Донецкой области. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клещеевки и Андреевки. Здесь наши защитники отбили более 10 атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Керамика, Новокалиново, Степного, Авдеевки, Тоненького, Опытного Донецкой области, где силами обороны отражено более 15 атак врага.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили все атаки противника вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские военные ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К".

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также артиллерийское средство противника.