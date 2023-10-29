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В ОП рассказали о результатах встречи на Мальте по "Формуле мира"

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 29 октября 2023, 11:06
В ОП рассказали о результатах встречи на Мальте по Формуле мира
фото: оп

Третья встреча по украинской "формуле мира" на Мальте, которая длилась 28-29 октября, сосредотачивалась на вопросах ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также освобождения пленных и депортированных и восстановления территориальной целостности Украины.

Источник: Офис президента, "Европейская правда"

Детали: Пять пунктов "формулы мира", которые вынесли на обсуждение на Мальте, предварительно проработали рабочие группы с участием дипломатических представителей разных стран. Каждый пункт на встрече презентовали и комментировали украинские и иностранные чиновники.

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План по ядерной безопасности предусматривает полный вывод российского персонала, оружия и оборудования с Запорожской АЭС и передачу контроля над станцией Украине, усиление роли МАГАТЭ в контроле за соблюдением правил эксплуатации ядерных установок, а также изучение механизмов ответственности за невыполнение принципа ядерной безопасности.

Реализация пункта по энергетической безопасности, по предложению рабочей группы, предусматривает разработку модели энергетической устойчивости, которая бы позволила предотвратить нарушения энергетической безопасности и сделать возможным использование энергетики как рычага влияния в будущих актах агрессии.

В контексте продовольственной безопасности "формула мира" предлагает установление международных гарантий безопасности для бесперебойных поставок продовольствия, в частности усилить защиту портовой и логистической инфраструктуры Украины, обеспечить разминирование морских путей в Черном море, а также поддержать страхование судов и грузов, перевозимых в и из морских портов Украины.

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План действий по возвращению заложников и депортированных украинцев предусматривает создание международной мониторинговой группы для сбора о них информации, получение доступа к местам их содержания, дополнительные санкции против РФ и ее официальных лиц за нарушение международного гуманитарного права, давление на Россию с целью предоставления ООН и МККК беспрепятственного доступа к украинским пленным.

Что же касается пункта о соблюдении Устава ООН и восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка, рабочая группа предлагает сосредоточиться на реформе Совета безопасности ООН и ограничении права вето, усилении роли Международного суда ООН путем признания обязательной юрисдикции суда во всех спорах о нарушениях Устава ООН, а также создании системы раннего предупреждения о действиях, нарушающих суверенитет и территориальную целостность государств.

Напомним: Во встрече на Мальте участвовали более 65 стран – существенно больше, чем в предыдущей встрече в Саудовской Аравии. Перечень стран-участниц еще не раскрывали, но стало известно, что во встрече впервые участвует Армения.

Об итогах предыдущей встречи "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны

Темы: формула мираАндрей ЕрмакОфис президента
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