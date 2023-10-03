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Госдеп США увидел в Украине агрессивные антикоррупционные меры

"Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 02:47
Госдеп США увидел в Украине агрессивные антикоррупционные меры
Фото Getty Images

Госдеп США увидел, что последние несколько недель Украина принимает агрессивные меры для преодоления коррупции и призвал продолжать это делать.

Источник: заявление представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера во время брифинга 2 октября

Детали: Миллер сообщил, что вопрос коррупции обсуждали с президентом Зеленским во время визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.

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Кроме этого, антикоррупционных мер в Украине требуют члены Конгресса США и члены ЕС: "Это изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников и в конце концов реализовать свои европейские стремления, стать членом ЕС, и это, бесспорно, правда".

Но, прежде всего, считает Миллер, это важно для самой Украины, для ее способности строить устойчивую экономику.

Прямая речь Миллера: "Они будут соседями с Россией всегда. Им нужна экономика, которая может поддерживать аппарат безопасности, который может сдерживать будущую российскую агрессию. И они не смогут этого сделать, если коррупция будет широко распространена в различных секторах экономики".

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Предыстория:

  • Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения предоставления ей помощи.
  • В январе 2023 года начала работу Межведомственная донорская координационная платформа для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины в рамках так называемого "финансового Рамштайн".
  • Первое заседание Координационной платформы доноров было проведено в режиме видеоконференции. На нем присутствовали высокопоставленные чиновники из Украины, ЕС, стран G7, а также финансовых учреждений, таких как ЕИБ, ЕБРР, МВФ и Всемирный банк.

Темы: коррупцияСША
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