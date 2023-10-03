Госдеп США увидел в Украине агрессивные антикоррупционные меры
Госдеп США увидел, что последние несколько недель Украина принимает агрессивные меры для преодоления коррупции и призвал продолжать это делать.
Источник: заявление представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера во время брифинга 2 октября
Детали: Миллер сообщил, что вопрос коррупции обсуждали с президентом Зеленским во время визита Госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.
Кроме этого, антикоррупционных мер в Украине требуют члены Конгресса США и члены ЕС: "Это изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников и в конце концов реализовать свои европейские стремления, стать членом ЕС, и это, бесспорно, правда".
Но, прежде всего, считает Миллер, это важно для самой Украины, для ее способности строить устойчивую экономику.
Прямая речь Миллера: "Они будут соседями с Россией всегда. Им нужна экономика, которая может поддерживать аппарат безопасности, который может сдерживать будущую российскую агрессию. И они не смогут этого сделать, если коррупция будет широко распространена в различных секторах экономики".
Предыстория:
- Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения предоставления ей помощи.
- В январе 2023 года начала работу Межведомственная донорская координационная платформа для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины в рамках так называемого "финансового Рамштайн".
- Первое заседание Координационной платформы доноров было проведено в режиме видеоконференции. На нем присутствовали высокопоставленные чиновники из Украины, ЕС, стран G7, а также финансовых учреждений, таких как ЕИБ, ЕБРР, МВФ и Всемирный банк.