Белый дом разослал письмо с реформами, которые должна провести Украина для получения помощи
Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения предоставления ей помощи.
Источник: "Украинская правда"
Детали: По данным УП это письмо было также отправлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в адрес Офиса президента Украины.
В документе прописаны изменения по приоритетности их внедрения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, один год, 18 месяцев.
В частности они касаются функционирования Наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти.
Также приоритетными в течение года указаны изменения в работе Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств.
Приводим текст письма на украинском языке:
Дополнено в 22:58: Отметим, что письмо является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению.
Предыстория:
- В январе 2023 года начала работу Межведомственная донорская координационная платформа для поддержки процесса восстановления, восстановления и реконструкции Украины в рамках так называемого "финансового Рамштайн".
- Первое заседание Координационной платформы доноров было проведено в режиме видеоконференции. На нем присутствовали высокопоставленные чиновники из Украины, ЕС, стран G7, а также финансовых учреждений, таких как ЕИБ, ЕБРР, МВФ и Всемирный банк.