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Белый дом разослал письмо с реформами, которые должна провести Украина для получения помощи

"Украинская правда"Понедельник, 25 сентября 2023, 22:58
Белый дом разослал письмо с реформами, которые должна провести Украина для получения помощи
Фото иллюстративное

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения предоставления ей помощи.

Источник: "Украинская правда"

Детали: По данным УП это письмо было также отправлено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в адрес Офиса президента Украины.

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В документе прописаны изменения по приоритетности их внедрения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, один год, 18 месяцев.

В частности они касаются функционирования Наблюдательных советов государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти.

Также приоритетными в течение года указаны изменения в работе Министерства обороны Украины и всех силовых ведомств.

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Приводим текст письма на украинском языке:

Дополнено в 22:58: Отметим, что письмо является предварительным рабочим проектом и подлежит рассмотрению.

Предыстория:

  • В январе 2023 года начала работу Межведомственная донорская координационная платформа для поддержки процесса восстановления, восстановления и реконструкции Украины в рамках так называемого "финансового Рамштайн".
  • Первое заседание Координационной платформы доноров было проведено в режиме видеоконференции. На нем присутствовали высокопоставленные чиновники из Украины, ЕС, стран G7, а также финансовых учреждений, таких как ЕИБ, ЕБРР, МВФ и Всемирный банк.

Темы: СШАреформы
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