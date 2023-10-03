Украинские военные отбили позиции под Роботином – ISW

Институт изучения войны обновляет свою оценку от 1 октября о том, что украинские войска потеряли позиции в системе окопов к юго-западу от Роботино: географические кадры, опубликованные 2 октября, и спутниковые снимки указывают на то, что украинские силы отбили эти позиции где-то между 12 и 17 сентября и сейчас их удерживают.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Кроме этого, по мнению военных аналитиков, украинские войска незначительно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей и вблизи Бахмута.

Реклама:

Российские войска 2 октября продолжили наступление на линии Авдеевка-Донецк и продвинулись вперед. Российские военные утверждали, что 1 и 2 октября захватили несколько украинских позиций вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки), Керамика (14 км к северо-западу от Авдеевки) и Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки).

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские атаки к востоку от Степного и вблизи Авдеевки, Керамика, Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки), Марьинки (на западной окраине города Донецк) и Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки).

Напомним, 1 октября специалисты Института изучения войны назвали ситуацию к югу от Роботино нестабильной, тактически сложной и динамичной, поскольку важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки.

ВИДЕО ДНЯ

Ключевые выводы ISW за 2 октября: