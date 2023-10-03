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Украинские военные отбили позиции под Роботином – ISW

"Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 04:14
Украинские военные отбили позиции под Роботином – ISW
Фото иллюстративное Генштаба ВСУ

Институт изучения войны обновляет свою оценку от 1 октября о том, что украинские войска потеряли позиции в системе окопов к юго-западу от Роботино: географические кадры, опубликованные 2 октября, и спутниковые снимки указывают на то, что украинские силы отбили эти позиции где-то между 12 и 17 сентября и сейчас их удерживают.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Кроме этого, по мнению военных аналитиков, украинские войска незначительно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей и вблизи Бахмута.

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Российские войска 2 октября продолжили наступление на линии Авдеевка-Донецк и продвинулись вперед. Российские военные утверждали, что 1 и 2 октября захватили несколько украинских позиций вблизи Северного (6 км к западу от Авдеевки), Керамика (14 км к северо-западу от Авдеевки) и Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки).

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские атаки к востоку от Степного и вблизи Авдеевки, Керамика, Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки), Марьинки (на западной окраине города Донецк) и Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки).

Напомним, 1 октября специалисты Института изучения войны назвали ситуацию к югу от Роботино нестабильной, тактически сложной и динамичной, поскольку важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки.

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Ключевые выводы ISW за 2 октября:

  • Известный российский военный блогер и командир фронтового подразделения утверждал, что командующий ВДВ России генерал-полковник Михаил Теплинский "спас" российскую 31-ю гвардейскую бригаду ВДВ, которая воевала к югу от Бахмута.
  • Российский инструктор десантно-штурмового подразделения "Шторм Z" предположил, что Минобороны России отстранило от командования на Бахмутском направлении генерал-лейтенанта Андрея Сычевого из-за плохой работы.
  • Украинские войска незначительно продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской области и вблизи Бахмута 2 октября.
  • Известные российские актеры рассуждают о возможном будущем "ЧВК Вагнера" под руководством Росгвардии.
  • Межнациональная напряженность и заявления о превосходстве чеченских сил "Ахмата" над регулярными российскими войсками продолжают порождать споры в российском информационном пространстве.
  • Российские войска нанесли небольшой удар с беспилотников Шахед-131/136 по Украине в ночь с 1 на 2 октября после того, как в сентябре 2023 года российские войска нанесли рекордное количество ударов с беспилотников по украинской зерновой и портовой инфраструктуре.
  • Российские войска вели наступательные операции вблизи Кременной, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, на границе Донецкой и Запорожской областей и на западе Запорожской области и продвинулись на некоторых участках 2 октября.
  • В российском батальоне "Восток" 1 октября продолжили жаловаться на то, что российское военное командование не выполняет своих обещаний по использованию подразделения в составе сил второго эшелона и не дает государственные награды.
  • Российские оккупанты продолжают вывозить украинских детей в Россию под видом учебных поездок.

Темы: войнаЗапорожская областьДонецкая областьконтрнаступление
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