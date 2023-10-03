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Россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами и "Шахедами", есть попадание в Павлограде − ОВА

Ирина БалачукВторник, 3 октября 2023, 07:54
Россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами и Шахедами, есть попадание в Павлограде − ОВА
ФОТО С TELEGRAM Сергея Лысака

Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область ракетой и беспилотниками, 13 дронов и крылатую ракету удалось сбить, но есть и попадание в Павлограде.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram

Прямая речь Лукашука: "Ночью враг направил на Днепропетровщину "Шахеды" и крылатую ракету. Наши Воздушные Силы сбили ракету и 13 вражеских беспилотников. К сожалению, есть и попадание на территории предприятия в Павлограде. Пострадали два производственных здания". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ ЛУКАШУКА

Детали: В результате падения обломков в Днепре занялись частное предприятие, гараж и авто. Огонь спасатели оперативно ликвидировали.

Также враг ночью обстрелял Мировскую общину Никопольского района из артиллерии. В результате чего повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM НИКОЛАЯ ЛУКАШУКА

По данным Лысака, информация о пострадавших не поступала.

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Темы: Днепропетровская областьракетный ударбеспилотникивойна
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