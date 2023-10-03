Воздушные силы сбили крылатую ракету и 29 "Шахедов" из 31 запущенного по Украине
Ночью 3 октября российские оккупанты атаковали Украину 31 ударным БпЛА "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К", 30 воздушных целей удалось сбить.
Источник: Воздушные силы ВСУ, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, Силы обороны Юга в Telegram
Детали: Сообщается, что оккупанты запустили "Шахеды" с мыса Чауда, а ракету "Искандер-К" − из района Джанкой.
Воздушные силы сбили крылатую ракету и 29 вражеских беспилотников.
"В южных и восточных областях работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей", − отметили Воздушные силы.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 16 вражеских дронов-камикадзе "Шахед" сбили над Николаевской областью.
Он добавил, что также около 04:02 оккупанты били из артиллерии по акватории Куцурубской общины. Пострадавших нет.
Предыстория:
- Ранее областная власть сообщила, что 13 дронов и крылатую ракету удалось сбить над Днепропетровской областью, но есть и попадание в Павлограде.