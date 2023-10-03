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Воздушные силы сбили крылатую ракету и 29 "Шахедов" из 31 запущенного по Украине

Ирина БалачукВторник, 3 октября 2023, 08:37
Воздушные силы сбили крылатую ракету и 29 Шахедов из 31 запущенного по Украине
Военный из мобильной огневой группы. Фото иллюстративное из Facebook Сил территориальной обороны ВСУ

Ночью 3 октября российские оккупанты атаковали Украину 31 ударным БпЛА "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К", 30 воздушных целей удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ, глава Николаевской ОВА Виталий Ким, Силы обороны Юга в Telegram

Детали: Сообщается, что оккупанты запустили "Шахеды" с мыса Чауда, а ракету "Искандер-К" − из района Джанкой.

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Воздушные силы сбили крылатую ракету и 29 вражеских беспилотников. 

"В южных и восточных областях работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп. Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей", − отметили Воздушные силы.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что 16 вражеских дронов-камикадзе "Шахед" сбили над Николаевской областью.

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Он добавил, что также около 04:02 оккупанты били из артиллерии по акватории Куцурубской общины. Пострадавших нет.

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Темы: беспилотникиРосcияНиколаевская областьДнепропетровская область
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