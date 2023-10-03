В Кремле сожалеют, что Путину теперь придется отказываться от поездок в Армению
После ратификации Арменией Римского статута в Кремле заявили, что не хотели бы, чтобы российскому диктатору Владимиру Путину пришлось отказываться от визита в союзническую страну.
Источник: пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков 3 октября
Прямая речь Пескова: "Конечно, нам бы не хотелось, чтобы когда-то по каким-то причинам президенту пришлось бы отказываться от визитов в Армению.
Безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. У нас нет сомнений, что будет объединять навсегда".
Детали: Представитель российского диктатора заявил, что решение Армении ратифицировать Римский статут было "некорректным".
Прямая речь Пескова: "К действующему руководству Армении появятся дополнительные вопросы, они были заранее переданы армянской стороне. Мы сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это некорректное решение".
Что предшествовало: Национальное собрание Армении приняло законопроект о ратификации Римского статута, на основе которого основан Международный уголовный суд, ранее выдавший ордер на арест президента России Влолодимира Путина.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что решение Армении по Римскому статуту является "чрезвычайно враждебным". При этом он отметил, что армянская сторона предложила заключить с Россией двустороннее соглашение по Римскому статуту.
Предыстория:
- Армения подписала Римский статут в 1998 году, но не ратифицировала его. В марте этого года Конституционный суд Армении решил, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует конституции страны.
- В конце сентября парламентский комитет дал положительное заключение по ратификации статута и его вынесли на пленарное заседание.
- Официальный Ереван подчеркивал необходимость ратификации Статута и признания его юрисдикции, подчеркивая, что риск новой военной агрессии против Армении со стороны Азербайджана остается высоким, а после ратификации документа военные преступления Баку будут подпадать под юрисдикцию МУС.
- Что касается беспокойства России, то на днях представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян уточнил: после ратификации Римского статута об аресте президента РФ Владимира Путина при въезде в Армению не может быть речи, поскольку нынешние руководители государств наделены иммунитетом.
- Государства, ратифицировавшие Римский статут, обязаны арестовать Владимира Путина в случае его приезда на территорию страны по ордеру, выданному Международным уголовным судом в контексте российской агрессии против Украины.