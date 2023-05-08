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В гостях у Путина на параде будет больше чем один президент

Александр ШумилинПонедельник, 8 мая 2023, 17:40
В гостях у Путина на параде будет больше чем один президент
Фото: EPA/UPG

На традиционный парад 9 мая в Москву к президенту России Владимиру Путину согласились приехать президенты Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, а также премьер-министр Армении.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", "Радио свобода"

Детали: Пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщила, что тот 8-9 мая приедет с "рабочим визитом" в Россию и будет на параде.

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Также о посещении парада сообщили пресс-служба президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Согласно сообщению пресс-службы, в Россию на парад к Путину также полетит премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Обновлено в 17:30: Пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в понедельник также сообщила, что тот вылетел в Москву для участия в торжествах 9 мая.

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Предыстория:

  • В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на 9 мая на параде в Москве с Путиным согласился быть президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Темы: Путинпарадистория
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