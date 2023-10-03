Кирилл Тимошенко заявил, что "в суде были опровергнуты все претензии НАПК" к нему
Эксзамглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко 3 октября сообщил, что опроверг в суде все имеющиеся к нему претензии Национального агентства по предотвращению коррупции.
Источник: Тимошенко в Facebook, постановление Печерского суда
Детали: Тимошенко сообщил также, что находится в Киеве и никуда не уезжает. 8 месяцев после увольнения из Офиса президента продолжал работать, в том числе помогать украинским военным.
Прямая речь: "Отвечать на упреки, которые тогда были, решил цивилизованным способом и в законном порядке. На днях в суде были опровергнуты все имеющиеся претензии НАПК относительно меня".
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Детали: В материалах дела указано, что автомобиль Porsche Taycan 4s, за рулем которого был замечен Тимошенко, принадлежит ООО "Новем Логистик". В июне 2022 года супруга Тимошенко Алена заключила договор этой фирмой на прокат автомобиля. Срок действия – до 31 октября 2022 года. Оговоренную сумму 122 000 грн. за пользование Porsche жена Тимошенко полностью оплатила тремя платежами. Об этом свидетельствуют копии документов, предоставленных суду.
По временному проживанию Тимошенко с семьей в отеле Emili Resort суд подчеркнул, что Тимошенко и его члены семьи самостоятельно оплатили услуги в полной рыночной стоимости. Семья экс-чиновника снимала гостиничные номера в течение 17-18 августа 2022 года, 21-25 сентября 2022 года и 21-23 октября 2022 года.
Кроме этого, в материале дела идет речь о заграничной командировке подчиненного Тимошенко. Суд убежден, что Тимошенко не влиял по своей должности на принятие решения о командировке подчиненного в Варшаву в указанный период, не подписывал разрешительные документы, которые стали основанием для пересечения границы, а лишь выполнял организационно-распорядительные функции.
Впрочем, Тимошенко в суде добавил, что просил подчиненного в свободное от рабочей цели время получить в визовом центре Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии визы для него и его сына, которые были изготовлены. Получив согласие подчиненного, Тимошенко оформил нотариально удостоверенные доверенности и передал их.
Дословно: "Никакого частного интереса, противоречащего служебным полномочиям, влиял на объективность или беспристрастность принятия решений, или на совершение, или несовершение действий при исполнении полномочий у него не было."
Детали: Из-за всех приведенных обстоятельств суд закрыл производство, в связи с отсутствием в действиях Тимошенко состава административного правонарушения.
Что предшествовало:
- 28 июля стало известно, что НАПК направило в суд протокол об административных правонарушениях Тимошенко. Проверка установила, что он использовал полномочия в личных интересах и отправил за границу своего подчиненного, чтобы тот оформил ему визу.
- Тимошенко тогда заявил, что предоставил всю информацию НАПК и пойдет в суд отстаивать свою правоту.
- В декабре 2022 года "Украинская правда" сообщила, что заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время военного положения разъезжает на автомобиле "Porsche Taycan" 2021 года, стоимостью $100 тыс.
- Журналисты выяснили, что автомобиль принадлежит ООО "Новем Логистик", которое находится по адресу Парковая дорога, 16-а. Единственным владельцем компании является непубличный бизнесмен Вемир Давитян.