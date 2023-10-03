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Азербайджан задержал бывших руководителей Нагорного Карабаха

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 3 октября 2023, 20:55
Азербайджан задержал бывших руководителей Нагорного Карабаха
Карта издания DW
Силовики Азербайджана задержали бывших "президентов" непризнанной армянской республики в Нагорном Карабахе Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна, а также экс-"главу парламента" Давида Ишханяна.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Каваказа"

Детали: Утверждается, что Гукасяна, Саакяна и Ишханяна доставили в Баку, тогда как Арутюняна только перевозят в азербайджанскую столицу. Эта информация пока не подтверждена официально.

Один из "депутатов" непризнанной НКР сообщил, что сегодня в Армению через азербайджанский пункт пропуска прибыли ее "директор Службы национальной безопасности (СНБ)" Арарат Мелкумян, "министр внутренних дел" Карен Саргсян, "госминистр" Артур Арутюнян и "руководитель администрации президента" Карен Шахраманян.

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По словам неназванного "парламентария" непризнанной республики, связаться с бывшими "президентами" и "спикером" НКР не удается более суток.

Напомним:

  • Ранее азербайджанские силовики задержали по меньшей мере нескольких представителей военного руководства непризнанной армянской республики в Нагорном Карабахе.
  • Перед этим сообщалось о задержании на пути в Армению миллиардера и экс-руководителя "правительства" Карабаха Рубена Варданяна, Ереван будет требовать его освобождения.
  • В среду так называемый президент Карабаха подписал указ о роспуске всех органов власти непризнанной республики с 1 января 2024 года. Ввиду массового выезда населения из Карабаха, де-факто это может произойти гораздо раньше.
  • О широком контексте конфликта вокруг Карабаха читайте в статье 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс

Читайте также: Ереван в поисках новых союзников: сможет ли Армения избавиться от зависимости от РФ

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Темы: Нагорный КарабахАзербайджан
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