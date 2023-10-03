МАГАТЭ провела ротацию миссии на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии 3 октября провело очередную ротацию своей миссии на временно оккупированной Запорожской АЭС.

Источник: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х

Прямая речь: "Мы продолжаем важную работу по обеспечению безопасности и защиты станции. Теперь мы выполняем наши миссии самостоятельно и с полной мощностью. Я благодарю всех стран, чей вклад делает это возможным".

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Справка: Первая ротация представителей миссии МАГАТЭ состоялась в октябре 2022 года.

Предыстория:

28 сентября Украина вошла в совет управляющих МАГАТЭ на 2023-2024 годы.