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МАГАТЭ провела ротацию миссии на ЗАЭС

Татьяна ОлейникВторник, 3 октября 2023, 22:44
МАГАТЭ провела ротацию миссии на ЗАЭС
Фото: Rafael MarianoGrossi в соцсети X

Международное агентство по атомной энергии 3 октября провело очередную ротацию своей миссии на временно оккупированной Запорожской АЭС.

Источник: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети Х

Прямая речь: "Мы продолжаем важную работу по обеспечению безопасности и защиты станции. Теперь мы выполняем наши миссии самостоятельно и с полной мощностью. Я благодарю всех стран, чей вклад делает это возможным".

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Справка: Первая ротация представителей миссии МАГАТЭ состоялась в октябре 2022 года.

Предыстория:

  • 28 сентября Украина вошла в совет управляющих МАГАТЭ на 2023-2024 годы.

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Темы: энергетикаЗАЭСМАГАТЭ
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