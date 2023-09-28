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Украина вошла в совет управляющих МАГАТЭ на 2023-2024 годы

Татьяна ОлейникЧетверг, 28 сентября 2023, 19:10
Украина вошла в совет управляющих МАГАТЭ на 2023-2024 годы
Фото - Getty images

Прессслужба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 28 сентября сообщила, что в состав совета управляющих МАГАТЭ избрали 11 стран, среди них и Украина.

Источник: пресс-служба МАГАТЭ, президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х

Детали: Выборы прошли 28 сентября, на пленарном заседании 67-й Генеральной конференции МАГАТЭ. Среди новоизбранных членов: Алжир, Армения, Бангладеш, Буркина-Фасо, Эквадор, Индонезия, Республика Корея, Нидерланды, Парагвай, Испания и Украина.

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Прямая речь Зеленского: "Я благодарю каждую страну, которая поддержала нашу заявку. Украина остается надежным международным партнером в сфере атомной энергетики, и мы приложим все усилия для усиления важной роли МАГАТЭ и укрепления ядерной безопасности и защищенности".

Мы все должны работать вместе – все в мире, кто ценит безопасность, – чтобы положить конец всем видам ядерного шантажа, которые Россия пытается сделать нормой. Ядерная и радиационная безопасность должна быть гарантирована".

Справка: Совет управляющих является одним из двух руководящих органов МАГАТЭ вместе с ежегодной Генеральной конференцией государств-членов МАГАТЭ.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На период 2023-2024 годов новый состав совета МАГАТЭ из 35 членов будет следующим: Алжир, Аргентина, Армения, Австралия, Бангладеш, Бразилия, Болгария, Буркина-Фасо, Канада, Китай, Коста-Рика, Дания, Эквадор, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Япония, Кения, Республика Корея, Намибия, Нидерланды, Парагвай, Катар, Российская Федерация, Саудовская Аравия, Сингапур, Южная Африка, Испания, Турция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. и Украина.

Предыстория:

  • 25 сентября Генеральная конференция МАГАТЭ поддержала назначение Рафаэля Мариано Гросси генеральным директором агентства на следующие четыре года – с начала декабря 2023 года.

Темы: МАГАТЭэнергетикаЗеленский
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