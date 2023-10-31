Блинкен и Остин будут просить Конгресс помочь Украине и Израилю одним пакетом

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен во вторник будут убеждать Конгресс одобрить единый пакет на 106 млрд долларов для поддержки Украины, Израиля и безопасности границ Америки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Детали: Блинкен и Остин дадут показания комитету по ассигнованиям американского Сената по соответствующему запросу Байдена.

Реклама:

Утверждая, что поддержка американских партнеров жизненно важна для национальной безопасности, Байден запросил у Конгресса одобрить для Украины дальнейшую помощь на сумму 61,4 млрд долларов.

Байден также попросил 14,3 млрд долларов для Израиля, 9 млрд долларов на гуманитарную помощь – в том числе для Израиля и Газы – 13,6 млрд долларов на безопасность границы США, 4 млрд долларов на военную помощь и государственное финансирование для противодействия региональным усилиям Китая в Азии.

Путь дальнейшей реализации плана финансирования Байдена выглядит неопределенным. Демократы и многие республиканцы в Сенате, где большинство имеют демократы, поддерживают стратегию Байдена по объединению помощи Украине с поддержкой Израиля.

ВИДЕО ДНЯ

Но республиканцы, возглавляющие Палату представителей, выступают против объединения двух вопросов. Опросы общественного мнения показывают, что общественная поддержка помощи Украине уменьшается, и многие республиканцы, особенно те, кто больше поддерживает бывшего президента Дональда Трампа, выступают против этого.

Напомним: