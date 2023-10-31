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В ЕС посадили россиянина за обход санкций

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 31 октября 2023, 16:50
В ЕС посадили россиянина за обход санкций
фото: Harold M. Lambert / getty images

В Нидерландах суд приговорил российского предпринимателя к полутора годам тюрьмы и 200 тысяч евро штрафа за поставки в Россию микросхем в обход санкций.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на нидерландского вещателя NOS

Детали: Россиянина Дмитрия К. задержали в прошлом году в селе Горссель в нидерландской провинции Гелдерланд после того, как служба финансовых расследований Нидерландов заинтересовалась подозрительными транзакциями на его счету.

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Выяснилось, что мужчина, до этого шесть лет занимавшийся торговлей микрочипами и дронами, в течение семи месяцев отправлял эти товары в Россию, что нарушало санкционный режим Европейского Союза.

Дмитрий К. пытался обойти санкции через фиктивные компании на Мальдивах, которые использовались для импорта электроники российским оборонным компаниям.

Нидерландский суд пришел к выводу, что предприниматель намеренно пытался обойти санкции ЕС, чем нанес "серьезный ущерб серьезным образом" механизму, призванному отрезать Россию от критически важных технологий для оборонной промышленности.

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"После объявления санкций "бизнес-модель" ответчика, по сути, заключалась в уклонении от санкций", – говорится в приговоре, цитируемом NOS.

Напомним:

  • Нидерландская прокуратура просила для Дмитрия К. три года заключения и 200 тысяч евро штрафа, но суд согласился на 18 месяцев лишения свободы.
  • Это первое дело об игнорировании санкций против России, которое передано на рассмотрение нидерландского уголовного суда.
  • Ранее в этом месяце прокуратура Нидерландов наказала четыре нидерландских компании и восемь человек за помощь РФ в строительстве Керченского моста.

Темы: санкцииЕСРосcиятюрьма
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