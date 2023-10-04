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Боевые возможности россиян на Ореховском направлении значительно ухудшились – ISW

Ольга ГлущенкоСреда, 4 октября 2023, 05:58
Боевые возможности россиян на Ореховском направлении значительно ухудшились – ISW
украинская военная техника, иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

Специалисты Института изучения войны (ISW) заметили, что боевые возможности российских подразделений, которые постоянно воюют на Ореховском направлении, значительно ухудшились, они больше не могут проводить все контратаки и противостоять украинскому прорыву.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают: министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания с российским военным руководством отметил странную группу российских вооруженных формирований, действующих в западном направлении Запорожской области.

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Они добавляют, что выбор Шойгу может свидетельствовать о том, что он стремится отметить российских командиров, которые продолжают выполнять приказы российского военного руководства о непрерывных контратаках.

Шойгу приписывает успешные российские оборонительные операции вокруг Роботино и Вербово подразделениям 70-го гвардейского мотострелкового полка (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ), 56-й воздушно-десантной бригады, 56-й воздушной армии (Южного военного округа), 56-го десантно-штурмового (ВДВ) полка (7-й дивизии ВДВ), 810-й бригады морской пехоты (Черноморского флота) и 291-й гвардейской артиллерийской бригады (58-й армии ЮВО) во время совещания российского военного командования 3 октября.

Эксперты заметили, что Шойгу не выделил другие формирования, которым обычно приписывают удержание линии Роботино-Вербово, такие как 108-й полк (7-я дивизия ВДВ) или 247-й полк (7-я дивизия ВДВ).

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По мнению специалистов, Министерство обороны России регулярно намеренно преуменьшает или завышает достижения определенных командиров, чтобы достичь политических целей Шойгу или российского военного командования.

Некоторые из выделенных Шойгу формирований постоянно контратакуют на линии Роботино-Вербово, что наносит им ущерб.

В отчете напоминают, что 26 сентября ISW зафиксировал, что подразделения 70-го гвардейского мотострелкового полка и другие формирования 58-го АК (вероятно, включая 291-ю гвардейскую артиллерийскую бригаду) продолжали контратаковать вблизи Новопрокоповки, несмотря на их вероятное деградированное состояние.

По оценкам ISW, привлечение 70-го гвардейского мотострелкового полка к этим контратакам свидетельствует о том, что боевые возможности активных элементов 7-й дивизии ВДВ значительно ухудшились, и что они больше не могут проводить все контратаки вдоль украинского прорыва на Ореховском направлении.

Ключевые выводы ISW за 3 октября:

  • Шойгу во время селекторного совещания с российским военным руководством отметил странную группу российских вооруженных формирований, действующих в западном направлении Запорожской области.
  • Выбор Шойгу подразделений может свидетельствовать о том, что он стремится отметить российских командиров, которые продолжают выполнять приказы российского военного руководства о непрерывных контратаках.
  • Министерство обороны России просигнализировало о своей поддержке как чеченских подразделений в Украине, так и чеченского лидера Рамзана Кадырова на фоне недавних споров вокруг межэтнической напряженности в российском правительстве, армии и информационном пространстве.
  • Путин готовится объявить о своей президентской кампании в ноябре 2023 года и, как сообщается, намерен обсуждать войну в Украине настолько мало, насколько это необходимо в политических месседжах.
  • По сообщению Reuters, российские войска включили подразделения "Штурм-Z" в состав обычных российских подразделений для проведения затратных контратак против украинского наступления на ключевых участках фронта.
  • Украинские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области 3 октября.
  • В ночь со 2 на 3 октября российские войска совершили серию беспилотных и ракетных ударов по Украине.
  • Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда 3 октября.
  • Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области и продвинулись вперед на некоторых направлениях.
  • ФСБ проводит расследование в отношении губернатора Курской области Романа Старовойта, вероятно, в попытке устранить чиновников, связанных с погибшим финансистом группы "Вагнер" Евгением Пригожиным.
  • Российское издание "Верстка" обнаружило, что почти половина всех оккупационных чиновников высшего и среднего звена управления в оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях являются выходцами из России.

Темы: войнаконтрнаступлениеРосcия
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