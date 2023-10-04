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Россияне в Токмаке начали паниковать: вывозят семьи и целые учебные заведения − Федоров

Ирина БалачукСреда, 4 октября 2023, 09:50
Россияне в Токмаке начали паниковать: вывозят семьи и целые учебные заведения − Федоров
Скриншот с deepstatemap.live

Россияне во временно оккупированном Мелитопольском районе готовятся к тяжелой осени, поскольку уже эвакуируют свои семьи и вывозят целые учебные заведения, считает мэр Мелитополя Иван Федоров. 

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь мэра Мелитополя: ""Паники нет", но паника есть. Оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже подпекает в Токмаке: несколько недель назад оккупанты начали вывозить органы "власти", несколько дней назад рософицеры стали интенсивно эвакуировать свои семьи".

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Детали: Сейчас, по его словам, захватчики взялись вывозить учебные заведения − школы, училище, техникум.

Кроме того, вечером 3 октября оккупанты объявили, что 4 октября не будут работать "админучреждения", магазины, рынок.

"К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо", − убежден Федоров.

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Предыстория:

  • Британская разведка считает очень правдоподобным сообщение о том, что российского истребителя Су-35 над Токмаком в конце сентября сбили сами же оккупанты.

Темы: Запорожская областьТокмаквойнаоккупация
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