Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне в Токмаке начали паниковать: вывозят семьи и целые учебные заведения − Федоров

Ирина БалачукСреда, 4 октября 2023, 09:50
Россияне в Токмаке начали паниковать: вывозят семьи и целые учебные заведения − Федоров
Скриншот с deepstatemap.live

Россияне во временно оккупированном Мелитопольском районе готовятся к тяжелой осени, поскольку уже эвакуируют свои семьи и вывозят целые учебные заведения, считает мэр Мелитополя Иван Федоров. 

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь мэра Мелитополя: ""Паники нет", но паника есть. Оккупанты на Мелитопольском направлении готовятся к горячей осени. Уже подпекает в Токмаке: несколько недель назад оккупанты начали вывозить органы "власти", несколько дней назад рософицеры стали интенсивно эвакуировать свои семьи".

Реклама:

Детали: Сейчас, по его словам, захватчики взялись вывозить учебные заведения − школы, училище, техникум.

Кроме того, вечером 3 октября оккупанты объявили, что 4 октября не будут работать "админучреждения", магазины, рынок.

"К чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо", − убежден Федоров.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Британская разведка считает очень правдоподобным сообщение о том, что российского истребителя Су-35 над Токмаком в конце сентября сбили сами же оккупанты.

Темы: Запорожская областьТокмаквойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Запорожская область
Россияне усиливают оборонительные укрепления на подступах к Токмаку – разведка Британии
ВСУ продвинулись возле Андреевки, Роботино и Вербового – ISW
Украинские военные продвинулись возле Новопрокоповки и Бахмута - ISW
Последние новости
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
Все новости...
Реклама: