Россияне снова обстреляли Херсонщину: ранен пожилой украинец
Среда, 4 октября 2023, 17:21
В результате обстрела российскими захватчиками села Садовое Херсонской городской общины получил ранения 65-летний мужчина.
Источник: глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram
Детали: По его словам, обстрел был осуществлен между 15 и 16 часами.
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Во время вражеской атаки мужчина находился в собственном дворе.
С взрывной травмой, осколочным переломом кости плеча раненый госпитализирован.
Что предшествовало: В последнее время россияне очень сильно обстреливают Херсонскую область.
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В частности, российские войска обстреляли Херсон ночью и утром 4 октября. Повреждено учебное заведение, горел гараж.