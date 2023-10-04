Украинцы поддержали петицию о переименовании проспекта в Киеве в честь Воздушных Сил

За несколько дней петиция о переименовании Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил набрала необходимое количество голосов. Киевсовет призывают поддержать обращение киевлян и отказаться от предложения переименовать проспект в честь "Европейского Союза".

Источник: петиция на сайте КГГА

Дословно: "Третьего сентября закончился установленный Киевсоветом срок для приема новых предложений названий для Воздухофлотского проспекта после того, как депутаты в июле отказались утверждать поддержанный киевлянами вариант "Воздухофлотский проспект".

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Сразу после этого автоматически запустился новый процесс переименования Воздухофлотского, в рамках которого военнослужащие 40-й бригады тактической авиации внесли свое предложение - проспект Воздушных Сил".

Детали: За менее чем 2 суток петиция собрала нужное количество подписей - 6637 из 6000 необходимых, однако неизвестно прислушиваются ли в Киевсовете к горожанам.

Автор петиции отмечает, что одна из партий Киевсовета предлагает переименовать проспект в честь ЕС, то есть в "проспект Европейского Союза". Речь идет о партии "Европейская солидарность".

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Сообщается, что 27 сентября профильная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, "в нарушение регламента и специальной процедуры переименований на время военного положения, поддержала проект решения, который в течение недели скрывали от киевлян и не публиковали на сайте Киевсовета".

Суть этого проекта решения: переименовать Воздухофлотский проспект в проспект Европейского союза.

Переименование Воздухофлотского на проспект Европейского Союза хотят вынести на пленарное заседание Киевсовета 5 октября.

Автор петиции призывает отозвать поданный мэром Виталием Кличко проект решения, который предлагает переименовать Воздухофлотский на проспект ЕС; не принимать никаких решений относительно переименования Воздухофлотского проспекта до завершения повторного рейтингового голосования в Киеве Цифровом, предусмотренного решением Киевсовета об особой процедуре переименований; привлечь к рассмотрению этого вопроса на комиссиях и на пленарном заседании Киевсовета военнослужащих ПС ВСУ и не принимать никаких решений по этому вопросу без их участия.

Справка: Партия "Европейская солидарность" выступает за переименование Воздухофлотского проспекта в честь Европейского Союза, несмотря на то, что такое предложение не поддержали киевляне.

Зато киевляне поддержали переименование проспекта Правды в честь Европейского Союза.

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Напомним: