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В Киеве предлагают почтить Воздушные силы улицей

Роман ПетренкоЧетверг, 15 июня 2023, 12:48
В Киеве предлагают почтить Воздушные силы улицей
иллюстративное фото воздушных сил

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций поддержала переименование Воздухофлотского проспекта, чтобы почтить Воздушные силы ВСУ. Теперь за это решение будет голосовать Киевсовет.

Источник: член комиссии по наименованиям при Киевском городском голове Павел Островский в комментарии УП и в Facebook

Детали: Комиссия поддержала проект решения о переименовании Воздухофлотского (Повітрофлотського) проспекта на Воздухофлотский (Повітрянофлотський) - с целью чествования авиаторов Воздушного Флота Украинской народной республики и их правопреемников - Воздушных сил.

Именно такая формулировка записана в проекте решения. Это решение получило большую поддержку среди киевлян.

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В комиссии отмечают, что этим хотят почтить работу военнослужащих Воздушных сил ВСУ, которые ежедневно защищают свободное небо над Украиной.

Другим своим решением комиссия поддержала петицию, в которой просят не допустить переименования улицы Павла Скоропадского на улицу Александра Омельченко.

Справка: Партия "Европейская солидарность" выступает за переименование Воздухофлотского проспекта в честь Европейского Союза, несмотря на то, что такое предложение не поддержали киевляне.

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Зато киевляне поддержали переименование проспекта Правды в честь Европейского Союза.

Читайте также: "Европейская солидарность" провела рекламную кампанию, чтобы повлиять на голосование в "Киев Цифровой"

Темы: Воздушные силы ВСУКиевдекоммунизация
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