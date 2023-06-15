В Киеве предлагают почтить Воздушные силы улицей

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций поддержала переименование Воздухофлотского проспекта, чтобы почтить Воздушные силы ВСУ. Теперь за это решение будет голосовать Киевсовет.

Источник: член комиссии по наименованиям при Киевском городском голове Павел Островский в комментарии УП и в Facebook

Детали: Комиссия поддержала проект решения о переименовании Воздухофлотского (Повітрофлотського) проспекта на Воздухофлотский (Повітрянофлотський) - с целью чествования авиаторов Воздушного Флота Украинской народной республики и их правопреемников - Воздушных сил.

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Именно такая формулировка записана в проекте решения. Это решение получило большую поддержку среди киевлян.

В комиссии отмечают, что этим хотят почтить работу военнослужащих Воздушных сил ВСУ, которые ежедневно защищают свободное небо над Украиной.

Другим своим решением комиссия поддержала петицию, в которой просят не допустить переименования улицы Павла Скоропадского на улицу Александра Омельченко.

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Справка: Партия "Европейская солидарность" выступает за переименование Воздухофлотского проспекта в честь Европейского Союза, несмотря на то, что такое предложение не поддержали киевляне.

Зато киевляне поддержали переименование проспекта Правды в честь Европейского Союза.

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