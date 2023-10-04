США передадут Украине конфискованное оружие из Ирана - CNN

Вооруженные силы США решили предоставить Украине конфискованное иранское оружие.

Источник: телеканал CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным CNN, речь идет о "тысячах" единиц оружия и патронов, но дополнительных деталей телеканал не приводит.

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Отмечается, что администрация президента США последние несколько месяцев обдумывает, как легально передать Украине конфискованное иранское оружие, поскольку ООН требует его уничтожения или хранения.

Объявление появится тогда, когда Штаты находятся в неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Конгрессе, а украинские военные нуждаются в большем количестве денег и оружия от США и их союзников.

О намерениях передать иранское оружие Украине стало неофициально известно еще в начале года.

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Тогда речь шла об отправке более 5 тысяч штурмовых винтовок, 1,6 миллиона патронов к стрелковому оружию, небольшое количество противотанковых ракет и более 7000 неконтактных подрывников, изъятых у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в работе на Иран.

Это оружие США и Франция конфисковали в рамках глобальных усилий, направленных на предотвращение контрабанды оружия Ираном в Йемен. Союзники Тегерана, хуситы, ведут восьмилетнюю войну против поддерживаемого Саудовской Аравией правительства, которое было вытеснено из столицы в 2014 году.

Напомним: В июле стало известно, что украинские артиллеристы применяют для ударов по позициям россиян боеприпасы, изготовленные в Северной Корее.