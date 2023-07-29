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ВСУ используют на фронте боеприпасы из КНДР – СМИ

Суббота, 29 июля 2023, 07:55
ВСУ используют на фронте боеприпасы из КНДР – СМИ
УКРАИНСКИЕ АРТИЛЕРИСТЫ. ФОТО ИЗ Telegram ГЛАВНОКОМАНДИРА ВСУ

Украинские артиллеристы применяют для ударов по позициям россиян боеприпасы, которые произведены в Северной Корее.

Источник: Financial Times

Детали: Как пишет FT, украинские военные используют снаряды из КНДР недалеко от Бахмута, где ведут огонь по российским позициям из советских реактивных систем залпового огня "Град". Судя по маркировке, отмечает издание, большинство из этих боеприпасов были произведены в 1980-х и 1990-х годах.

Командир украинской артиллерийской установки рассказал FT, что северокорейские снаряды часто дают осечку или не взрываются. По его словам, боеприпасы "очень ненадежны и иногда делают сумасшедшие вещи".

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Несмотря на это, пишет издание, украинские военные продолжают использовать северокорейские снаряды, поскольку им "нужен каждый боеприпас, который можно достать".

Поскольку Северная Корея считается одним из немногих союзников России, отмечает FT, то маловероятно, что КНДР сама поставила боеприпасы Украине.

Украинские артиллеристы рассказали изданию, что снаряды были "изъяты с корабля" дружественным государством.

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В украинском Минобороны предположили, что северокорейские снаряды могли быть трофеями, добытыми у россиян, однако более точную информацию не предоставили FT.

Напомним: В Белом доме заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею на фоне трудностей с приобретением вооружений, которые переживает Кремль.

Темы: Северная КореяВооруженные силыРосcия
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