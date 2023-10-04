Мэра Сум заключили под стражу с возможностью внести залог

Высший антикоррупционный суд Украины избрал городского голову Сум Александра Лысенко, подозреваемого во взяточничестве, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Источник: корреспондент "Суспильного" из зала суда

Детали: Суд решил, что Лысенко останется под стражей до 2 декабря 2023 года с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн.

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В случае внесения залога его обязали прибывать по первому требованию, не покидать город Сумы без разрешения, сообщать прокурору об изменении места жительства и запретили общаться с депутатами Сумского горсовета. Заседание по аресту имущества главы Сум проведут в другую дату.

Сам Лысенко обвинения в комментарии журналистам отвергает.

Прямая речь Лысенко: "Неправомерную выгоду я не требовал ни от кого. И сегодня то, что слушалось в суде, аргументацию я свою предоставил. Мне средства не предлагали и я их не получал. Этих денег я не видел, не получал и рядом с ними не находился. С фото можно подумать, что я был рядом с машиной, где были деньги. Но это не соответствует действительности".

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Дополнено в 22:25: Суд также избрал меру пресечения директору департамента инфраструктуры города Сумы Александру Журбе. Ему назначили содержание под стражей на два месяца с возможностью залога более 1,4 миллиона гривен.

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