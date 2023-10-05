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В нескольких областях возникала угроза применения баллистического вооружения – Воздушные силы

"Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 00:29
В нескольких областях возникала угроза применения баллистического вооружения – Воздушные силы
Фото иллюстративное

В ночь на 5 октября в пяти областях возникала угроза применения баллистического вооружения.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Сумская, Полтавская области - угроза применения баллистического вооружения!"

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Детали: После 1.00 ракетная опасность распространилась на Запорожскую, Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области.

В 3:05 воздушная угроза прошла для всех областей Украины.

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Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревога
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