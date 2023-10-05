Враг ночью попал в объект инфраструктуры на Кировоградщине

В результате ночной атаки дронами есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области, без пострадавших.

Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, Силы обороны юга в Telegram

Прямая речь Райковича: "Ночью российский агрессор атаковал Кировоградскую область дронами. Работала ПВО – сбито 9 беспилотников. Есть попадание в объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и травмированных. Все соответствующие службы задействованы в ликвидации пожара.

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По предварительным данным - гражданская инфраструктура не повреждена".

Детали: Силы обороны юга сообщили, что в их зоне ответственности уничтожено 24 "Shahed-131/136": 10 - над Николаевской областью, 9 - над Кировоградской областью, 5 - над Одесской областью.

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