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Враг ночью попал в объект инфраструктуры на Кировоградщине

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 5 октября 2023, 09:26
Враг ночью попал в объект инфраструктуры на Кировоградщине
Дрон "Шахед", фото Pacific Press, ZUMA Press Wire

В результате ночной атаки дронами есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области, без пострадавших.

Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, Силы обороны юга в Telegram

Прямая речь Райковича: "Ночью российский агрессор атаковал Кировоградскую область дронами. Работала ПВО – сбито 9 беспилотников. Есть попадание в объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и травмированных. Все соответствующие службы задействованы в ликвидации пожара.

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По предварительным данным - гражданская инфраструктура не повреждена".

Детали: Силы обороны юга сообщили, что в их зоне ответственности уничтожено 24 "Shahed-131/136":  10 - над Николаевской областью, 9 - над Кировоградской областью, 5 - над Одесской областью.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 5 октября 2023 года оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления.
  • Воздушные Силы во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожили 24 из 29 вражеских ударных дронов.

Темы: Кировоградская областьбеспилотникиобстрел
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