Враг ночью попал в объект инфраструктуры на Кировоградщине
Четверг, 5 октября 2023, 09:26
В результате ночной атаки дронами есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области, без пострадавших.
Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, Силы обороны юга в Telegram
Прямая речь Райковича: "Ночью российский агрессор атаковал Кировоградскую область дронами. Работала ПВО – сбито 9 беспилотников. Есть попадание в объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и травмированных. Все соответствующие службы задействованы в ликвидации пожара.
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По предварительным данным - гражданская инфраструктура не повреждена".
Детали: Силы обороны юга сообщили, что в их зоне ответственности уничтожено 24 "Shahed-131/136": 10 - над Николаевской областью, 9 - над Кировоградской областью, 5 - над Одесской областью.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на 5 октября 2023 года оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления.
- Воздушные Силы во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожили 24 из 29 вражеских ударных дронов.