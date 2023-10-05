Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг ночью попал в объект инфраструктуры на Кировоградщине

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 5 октября 2023, 09:26
Враг ночью попал в объект инфраструктуры на Кировоградщине
Дрон "Шахед", фото Pacific Press, ZUMA Press Wire

В результате ночной атаки дронами есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области, без пострадавших.

Источник: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, Силы обороны юга в Telegram

Прямая речь Райковича: "Ночью российский агрессор атаковал Кировоградскую область дронами. Работала ПВО – сбито 9 беспилотников. Есть попадание в объект инфраструктуры. Обошлось без погибших и травмированных. Все соответствующие службы задействованы в ликвидации пожара.

Реклама:

По предварительным данным - гражданская инфраструктура не повреждена".

Детали: Силы обороны юга сообщили, что в их зоне ответственности уничтожено 24 "Shahed-131/136":  10 - над Николаевской областью, 9 - над Кировоградской областью, 5 - над Одесской областью.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 5 октября 2023 года оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления.
  • Воздушные Силы во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожили 24 из 29 вражеских ударных дронов.

Темы: Кировоградская областьбеспилотникиобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

В США призвали Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

фотоВ Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Все новости...
Кировоградская область
Кировоградщина пережила сложную ночь: есть попадание − ОВА
В ОВА сообщили о взрыве на Кировоградщине
Предателю, который шпионил за ВСУ на Кировоградщине, обещали работу в ФСБ РФ
Последние новости
13:27
Криминалисты идентифицировали всех погибших в Грозе, их 59 человек − МВД
13:25
видеоВоздушные силы показали работу ПВО по "Шахедам" ночью
13:09
В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины в этом году на 4%
13:05
На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства
13:00
Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму
12:44
фотоВ Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
12:39
Украина готовится значительно увеличить экспорт зерна через Румынию и Молдову – Шмыгаль
12:38
Буданов о войне: Мы выбились из графика
12:26
СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
12:10
У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов
Все новости...
Реклама: