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Россияне нанесли пять авиаударов в районе Берислава – ОВА

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 5 октября 2023, 12:57
Россияне нанесли пять авиаударов в районе Берислава – ОВА
Фото: Depositphotos

Российские военные нанесли пять авиаударов в районе города Берислав в Херсонской области.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Враг нанес пять авиаударов в районе города Берислав. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется

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Детали: Воздушная тревога звучала в области с 12:10 до 12:42. Воздушные силы сообщали, что есть угроза применения авиационного вооружения. Была зафиксирована активность тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

Темы: Херсонская областьобстрелавиа
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