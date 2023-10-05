Россияне нанесли пять авиаударов в районе Берислава – ОВА

Российские военные нанесли пять авиаударов в районе города Берислав в Херсонской области.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Враг нанес пять авиаударов в районе города Берислав. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется

Реклама:

Детали: Воздушная тревога звучала в области с 12:10 до 12:42. Воздушные силы сообщали, что есть угроза применения авиационного вооружения. Была зафиксирована активность тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.