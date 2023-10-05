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Россияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 октября 2023, 15:52
Россияне ударили по кафе-магазину на Харьковщине: 51 погибший

Россияне обстреляли гражданский объект в селе Гроза, Купянского района, известно о 51 погибшем.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, президент Владимир Зеленский, глава МВД Игорь Клименко в Telegram, Офис генпрокурора

Прямая речь Синегубова: "Около 13:15 (по данным прокуратуры 13:25 -ред.) россияне обстреляли кафе и магазпин в с. Гроза Купянского района, где было много гражданских людей.

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Сейчас на месте продолжают работать спасатели. По состоянию на сейчас из-под завалов достали тела 48 погибших людей, среди них мальчик 6 лет.

6 человек, в том числе 1 ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте продолжаются".

Детали: Прокуратура области по состоянию на 16 часов сообщала о 49 погибших и 7 раненых.

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Глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона сообщил, что в кафе-магазине проходили поминки, на которые собралась чуть ли не треть села (по данным переписи там зарегистрировано 330 жителей).

Позже Клименко сообщил, что количество погибших в селе Гроза возросло до 50 человек. По предварительным выводам, по заведению ударили Искандером.

В 17:39 глава МВД сообщил о 51 жертве.

"Во время получения медицинской помощи погиб один из раненых. Разбор завалов продолжается", - написал он.

 
Гроза на карте Deep State
 

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких и еще раз подчеркнул, что российский террор нужно остановить. Глава государства отметил, что сейчас говорит с европейскими лидерами об усилении украинской ПВО, усилении воинов.

Прямая речь Зеленского: "Показательно жестокое российское преступление - удар ракеты по обычному продуктовому магазину, абсолютно сознательный теракт. Купянский район Харьковской области. По состоянию на это время известно о более чем 48 погибших. Мои соболезнования! Оказывается помощь раненым...

А террористам - ответим. Абсолютно справедливо. И мощно.

Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждый народ, который поддерживает нас в защите жизни!".

 

Темы: Харьковская областьракетный ударвойна
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