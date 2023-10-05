В кафе, где погибли полсотни человек, был поминальный обед – Клименко

В кафе на Харьковщине, которое в четверг разбомбили россияне и где погибли по меньшей мере 50 человек, проходили поминки по умершему односельчанину.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона новостей

Детали: По словам Клименко, "всего на территории объекта находилось около 60 человек".

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На данный момент известно о гибели 50 человек, среди них 6 летняя девочка. Еще 7 человек получили тяжелые ранения, сейчас им делают операции.

Клименко добавил, что эти семеро - это люди, которые находились рядом со зданием, на расстоянии 50 и более метров. В них попали осколки от взрыва.

По его словам, под завалами могут находиться от 5 до 7 человек.

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Министр рассказал, что на данный момент правоохранители уже идентифицировали 29 тел.

Всего, по его словам, в селе Гроза проживало 330 жителей. На поминальном обеде присутствовал по крайней мере один член каждой семьи в селе.

Клименко говорит, что пока не удалось установить тип снаряда, которым был осуществлен удар, но он предполагает, что это была достаточно тяжелая или управляемая авиационная ракета, или фугасная бомба.

По словам Клименко, попадание было настолько точным, что есть подозрение, что удар навел кто-то из местных жителей.

Что предшествовало: Около 13:30 в четверг россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Предварительно было известно о 49 погибших.