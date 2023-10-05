Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Член Общественного антикоррупционного совета Яровая объяснила свои связи с Пашинским

София СередаЧетверг, 5 октября 2023, 16:28
Член Общественного антикоррупционного совета Яровая объяснила свои связи с Пашинским
Дана Яровая, фото УП

Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая признает, что лично знает экс-нардепа Сергея Пашинского и коммуницирует с ним, но отрицает лоббирование его интересов в оборонной сфере.

Источник: Яровая в интервью "Украинской правде"

Реклама:

Прямая речь: "Лично знакома? Знакома. Назовите мне человека из политического поля Украины, и, вероятно, я буду с ним знакома лично. Есть ли у меня телефоны этих людей? Да, есть.

В сфере изготовления оружия не знаю даже, как я это (интересы Пашинского - УП) могу лоббировать, потому что я по тыловым закупкам (в комитете работаю - УП), а это - все, кроме оружия.

А относительно упреков в том, что компания, которая получила 7 лотов, как и все остальные, принадлежит ему, ну, это так легко проверяется, что это даже скучно... Это настолько тупой какой-то вброс, что я не знаю. Вероятно, Сергей Пашинский также из прессы узнал, что компания, которая обеспечивает питание армии, принадлежит ему".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: На уточняющий вопрос УП о том, когда Яровая в последний раз общалась с Пашинским, она отметила, что такой разговор происходил, "когда КБ "Луч" начало кричать - SOS".

Предыстория:

  • 13 августа The New York Times опубликовало расследование, в котором утверждает, что компания, связанная с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским, которого подозревали в коррупции, стала крупнейшим частным поставщиком оружия с начала войны.
  • Сам Пашинский отрицает любую заинтересованность в оружейном бизнесе и не комментировал свои связи с Яровой.

Темы: МинобороныПашинский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

В США призвали Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

фотоВ Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Все новости...
Минобороны
Яровая рассказала, поступали ли ей предложения стать заместителем Умерова
В Украине должно быть одно Агентство по оборонным закупкам вместо двух – член Общественного совета
Яровая отрицает участие своего бизнеса в госзакупках Минобороны
Последние новости
13:32
Россияне хотели осуществить контролируемый выброс радиации на оккупированной ЗАЭС – Буданов
13:27
Криминалисты идентифицировали всех погибших в Грозе, их 59 человек − МВД
13:25
видеоКомандующий Воздушных сил показал работу ПВО по "Шахедам" ночью
13:09
В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины в этом году на 4%
13:05
На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства
13:00
Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму
12:44
фотоВ Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
12:39
Украина готовится значительно увеличить экспорт зерна через Румынию и Молдову – Шмыгаль
12:38
Буданов о войне: Мы выбились из графика
12:26
СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
Все новости...
Реклама: