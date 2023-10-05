Член Общественного антикоррупционного совета Яровая объяснила свои связи с Пашинским

Член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая признает, что лично знает экс-нардепа Сергея Пашинского и коммуницирует с ним, но отрицает лоббирование его интересов в оборонной сфере.

Источник: Яровая в интервью "Украинской правде"

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Прямая речь: "Лично знакома? Знакома. Назовите мне человека из политического поля Украины, и, вероятно, я буду с ним знакома лично. Есть ли у меня телефоны этих людей? Да, есть.

В сфере изготовления оружия не знаю даже, как я это (интересы Пашинского - УП) могу лоббировать, потому что я по тыловым закупкам (в комитете работаю - УП), а это - все, кроме оружия.

А относительно упреков в том, что компания, которая получила 7 лотов, как и все остальные, принадлежит ему, ну, это так легко проверяется, что это даже скучно... Это настолько тупой какой-то вброс, что я не знаю. Вероятно, Сергей Пашинский также из прессы узнал, что компания, которая обеспечивает питание армии, принадлежит ему".

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Детали: На уточняющий вопрос УП о том, когда Яровая в последний раз общалась с Пашинским, она отметила, что такой разговор происходил, "когда КБ "Луч" начало кричать - SOS".

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