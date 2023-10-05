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Высадка спецназовцев в Крыму: ГУР показало кадры морского боя

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 октября 2023, 17:50
Высадка спецназовцев в Крыму: ГУР показало кадры морского боя
скриншот

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало еще одно видео спецоперации на территории временно оккупированного Крыма.

Источник: ГУР МОУ

Дословно: "В рамках спецоперации военной разведки Украины на территории временно оккупированного Крыма разведчики подразделения специального назначения "Артан" ГУР МО Украины высадились на западном побережье полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах".

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Детали: "Украинской правде" подтвердили в ГУР, что речь идет об операции, о которой сообщалось накануне.

Сообщается, что на пути отхода после выполнения боевого задания в Крыму воины "Артана" также провели бой на море - противник попытался преследовать спецназовцев на надводных быстроходных патрульных катерах с поддержкой авиации.

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Прямая речь командира "Артана" Виктора Торкотюка: "Это не первая и не последняя операция Сил безопасности и обороны Украины на Крымском полуострове. О большинстве из них станет известно лишь впоследствии. Это системная, спланированная и скоординированная работа всех задействованных подразделений. Последствия нашей работы враг будет чувствовать еще долго. Своими действиями мы постоянно напоминаем российским захватчиками о неизбежности освобождения всех оккупированных территорий".

Что предшествовало: 4 октября появилась информация, что в рамках операции, временные рамки которой не разглашаются, спецназовцы десантировались на территории оккупированного Крыма и атаковали врага, а после выполнения задачи отошли.

Украинские спецназовцы дали бой российским оккупантам. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, было много погибших и раненых из личного состава захватчиков.

Отдельно в разведке отметили, что к сожалению, есть потери среди украинских защитников, которые все же не соизмеримы с российскими.

Темы: разведкаКрымвойна
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