Украинские спецназовцы высадились в Крыму, был бой с потерями – ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что спецназовцы десантировались на территории оккупированного Крыма и атаковали врага, а после выполнения задания отошли.
Источник: ГУР Минобороны Украины. представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде"
Дословно ГУР: "Спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огневое поражение московским оккупантам!
Крым будет украинским! Слава Украине!".
Детали: ГУР показало видео, на котором видно, как катера подплывают к берегу.
Когда произошла высадка, ГУР не уточняет.
Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии УП уточнил, что после выполнения задания, нанеся потери врагу, группа спецназовцев отошла, хотя – тоже с определенными потерями.
Прямая речь Юсова: "Произошел бой с российскими оккупантами, есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. К сожалению, есть потери среди украинских защитников, которые все же не соизмеримы с российскими.
Продолжается спецоперация, направленная на деоккупацию Крыма.
Обращаемся ко всем жителям полуострова с призывом ждать и всячески помогать Силам обороны в возвращении украинских территорий".
Справка: Командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины под псевдонимом Тимур участвовал в освобождении острова Змеиный.
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