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Украинские спецназовцы высадились в Крыму, был бой с потерями – ГУР

Елена Рощина, Валентина РоманенкоСреда, 4 октября 2023, 14:24
Украинские спецназовцы высадились в Крыму, был бой с потерями – ГУР
Катера, высадившиеся на берег Крыма, скриншот из видео ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что спецназовцы десантировались на территории оккупированного Крыма и атаковали врага, а после выполнения задания отошли.

Источник: ГУР Минобороны Украины. представитель украинской военной разведки Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде"

Дословно ГУР: "Спецназовцы "Стугны" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории Крымского полуострова и нанесли огневое поражение московским оккупантам!

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Детали: ГУР показало видео, на котором видно, как катера подплывают к берегу.

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Когда произошла высадка, ГУР не уточняет.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии УП уточнил, что после выполнения задания, нанеся потери врагу, группа спецназовцев отошла, хотя – тоже с определенными потерями. 

Прямая речь Юсова: "Произошел бой с российскими оккупантами, есть много погибших и раненых из личного состава захватчиков. К сожалению, есть потери среди украинских защитников, которые все же не соизмеримы с российскими. 

Продолжается спецоперация, направленная на деоккупацию Крыма.

Обращаемся ко всем жителям полуострова с призывом ждать и всячески помогать Силам обороны в возвращении украинских территорий".

Справка: Командир спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины под псевдонимом Тимур участвовал в освобождении острова Змеиный.

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Темы: разведкаКрымвойнадеоккупация
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