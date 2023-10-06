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В Севастополе отражают атаку морских дронов – оккупационные власти

"Украинская правда"Пятница, 6 октября 2023, 04:03
В Севастополе отражают атаку морских дронов – оккупационные власти
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО t.me/Aksenov82

Российский "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море военные отражают атаку двух морских дронов.

Источник: Развожаев в Telegram

Дословно: "Громкие звуки в районе Северного мола - это расчеты ППДО (Противоподводного-диверсионного обеспечения - ред.) Черноморского флота. По предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров".

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Предыстория:

  • Украинский морской дрон в четверг 14 сентября подбил российский ракетный корабль "Самум".
  • Британская разведка отмечает рост роли в российско-украинской войне морских дронов и допускает, что их могут использовать против самых слабых точек в логистике самой РФ морским путем.

Темы: КрымСевастополь
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