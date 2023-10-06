В Севастополе отражают атаку морских дронов – оккупационные власти

Российский "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море военные отражают атаку двух морских дронов.

Источник: Развожаев в Telegram

Дословно: "Громкие звуки в районе Северного мола - это расчеты ППДО (Противоподводного-диверсионного обеспечения - ред.) Черноморского флота. По предварительной информации, отражают атаку двух безэкипажных морских катеров".

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