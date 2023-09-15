Дрон "Морской малыш" подбил в Черном море ракетный корабль РФ "Самум" – источники
Пятница, 15 сентября 2023, 16:57
Украинский морской дрон в четверг 14 сентября подбил российский ракетный корабль "Самум".
Источники: собеседники УП в СБУ
Детали: По информации источников, морской дрон СБУ "Морской малыш" попал по ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.
Реклама:
"Малыш" попал в заднюю правую часть судна, нанеся значительные повреждения, из-за чего корабль потерял ход.
Источники утверждают, что россиянам пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт "с большим дифферентом на корму и креном на правый борт".
Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, который способен работать в шторм, прячась от обнаружения за высокими волнами. Во время спецоперации высота волн достигала 1,5 - 2 м.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать безэкипажным катером 14 сентября ракетный корабль "Самум". Россияне заявили, что атака была "безуспешной".
- В августе глава СБУ Василий Малюк рассказал, что изготовление морских надводных дронов, которые Украина успешно использовала для атаки на Крымский мост и российские корабли, наладили на территории страны на одном из подземных производств.
- Морские дроны, которые повредили Крымский мост в июле 2023 года, были названы "SeaBaby" ("Морской малыш").