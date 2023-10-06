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Враг атаковал дронами инфраструктуру Подунавья, 11 БПЛА уничтожено – Силы обороны юга

Валентина РоманенкоПятница, 6 октября 2023, 07:55
Враг атаковал дронами инфраструктуру Подунавья, 11 БПЛА уничтожено – Силы обороны юга
фото прокуратуры

Российские оккупанты ночью атаковали дронами пограничную и припортовую инфраструктуру Подунавья, 11 беспилотников ПВО уничтожила на юге.

Источник: Силы обороны юга в Telegram

Детали: Юг пережил очередную массированную дроновую атаку в течение ночи.

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Несколько групп ударных БпЛА типа Shahed-131/136 враг направил из Крыма по разным регионам Украины.

11 дронов силами противовоздушной обороны уничтожено на юге: 3 - Одесская область, 8 - Николаевская область.

Дословно: "Используя тактику сложных маневров, барражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в очередной раз шли вдоль линии государственной границы.

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Под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья: повреждено зернохранилище, загорелись несколько грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Функционирование паромной переправы временно приостановлено".

Темы: ШахедвойнаПВО
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