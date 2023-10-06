Враг атаковал дронами инфраструктуру Подунавья, 11 БПЛА уничтожено – Силы обороны юга

Российские оккупанты ночью атаковали дронами пограничную и припортовую инфраструктуру Подунавья, 11 беспилотников ПВО уничтожила на юге.

Источник: Силы обороны юга в Telegram

Детали: Юг пережил очередную массированную дроновую атаку в течение ночи.

Реклама:

Несколько групп ударных БпЛА типа Shahed-131/136 враг направил из Крыма по разным регионам Украины.

11 дронов силами противовоздушной обороны уничтожено на юге: 3 - Одесская область, 8 - Николаевская область.

Дословно: "Используя тактику сложных маневров, барражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в очередной раз шли вдоль линии государственной границы.

ВИДЕО ДНЯ

Под ударом оказались пограничная и припортовая инфраструктура Подунавья: повреждено зернохранилище, загорелись несколько грузовых автомобилей, пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Функционирование паромной переправы временно приостановлено".