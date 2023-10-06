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Из-за атаки "Шахедов" временно закрыт паромный пункт пропуска на границе с Румынией

Валентина РоманенкоПятница, 6 октября 2023, 08:38
Из-за атаки Шахедов временно закрыт паромный пункт пропуска на границе с Румынией
иллюстративное фото cfts.org.ua

Вследствие ночной атаки РФ "Шахедами" Украина временно приостановила пропускные операции в паромном пункте пропуска "Орловка".

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "В результате ночной дроновой атаки врага на припортовую и пограничную инфраструктуру, в паромном пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией, продолжаются мероприятия по стабилизации функционирования. В результате нападения люди не пострадали.

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Пропускные операции в пункте пропуска временно приостановлены".

Детали: Пограничники отмечают, что все транспортные средства перенаправляются на другие направления.

Граждан при планировании поездки в или из Румынии просят учитывать указанные временные обстоятельства.

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Можно выбрать другие направления, в том числе и через автомобильный пункт пропуска "Рени".

О восстановлении пропускных операций в "Орловке" обещают сообщить отдельно.

Что предшествовало: Российские оккупанты ночью атаковали дронами пограничную и припортовую инфраструктуру Подунавья.

Темы: Пограничная службаШахед
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