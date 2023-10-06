Из-за атаки "Шахедов" временно закрыт паромный пункт пропуска на границе с Румынией
Вследствие ночной атаки РФ "Шахедами" Украина временно приостановила пропускные операции в паромном пункте пропуска "Орловка".
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "В результате ночной дроновой атаки врага на припортовую и пограничную инфраструктуру, в паромном пункте пропуска "Орловка" на границе с Румынией, продолжаются мероприятия по стабилизации функционирования. В результате нападения люди не пострадали.
Пропускные операции в пункте пропуска временно приостановлены".
Детали: Пограничники отмечают, что все транспортные средства перенаправляются на другие направления.
Граждан при планировании поездки в или из Румынии просят учитывать указанные временные обстоятельства.
Можно выбрать другие направления, в том числе и через автомобильный пункт пропуска "Рени".
О восстановлении пропускных операций в "Орловке" обещают сообщить отдельно.
Что предшествовало: Российские оккупанты ночью атаковали дронами пограничную и припортовую инфраструктуру Подунавья.