В ОГП передали представление на нардепов, устроивших драку в Киеве – источник

Правоохранители усматривают признаки хулиганства и нанесения умышленных телесных повреждений средней тяжести в действиях внефракционного депутата Артема Дмитрука и депутата от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого, которые накануне устроили драку в Киеве.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По словам источника УП, Национальная полиция и Государственное бюро расследований изучили ситуацию и предоставили соответствующие данные для рассмотрения в Офис генерального прокурора.

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В действиях народных депутатов усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьями 122 и 296 Уголовного кодекса Украины.

Напомним: Согласно Уголовно-процессуальному кодексу решение о возбуждении уголовного производства в отношении народного депутата Украины принимается генеральным прокурором Украины или лицом, исполняющим его обязанности.

Что предшествовало: 5 октября стало известно, что в центре Киева произошла драка с участием внефракционного депутата Артема Дмитрука и депутата от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого.

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