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В центре Киева произошла драка с участием нардепов: полиция проводит проверку

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 5 октября 2023, 15:28
В центре Киева произошла драка с участием нардепов: полиция проводит проверку
скрин из видео в анонимных Telegram-каналах

В центре Киева произошла драка с участием внефракционного депутата Артема Дмитрука и депутата от фракции "Слуга народа" Александра Куницкого, полиция проводит проверку.

Источник: УП со ссылкой на комментарий полиции Киева, Новини.Live со ссылкой на комментарий Дмитрука, анонимные Telegram-каналы

Детали: Днем в сети обнародовали ряд видеозаписей, на которых мужчина со следами избиения утверждает, что на него напали нардепы Дмитрук и Куницкий. Он говорит, что избиение произошло около 10 утра. Дмитрук и Куницкий, по его словам, обвиняли его в аферах и требовали деньги. Куницкий завалил его на землю, а Дмитрук - бил руками, как рассказывает пострадавший. Парню вызвали "скорую" и оказали первую помощь.

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Позже в сети также обнародовали видео самой драки. На нем якобы Дмитрук и Куницкий подходят к парню, толкают его, ведут себя агрессивно и применяют силу. Они сначала прижимают его к стене, а затем втроем падают на асфальт.

Когда в конфликт вмешиваются, Дмитрук все равно продолжает бить мужчину.

ВИДЕО ДНЯ

В полиции сообщили УП, что драка с участием Дмитрука и Куницкого произошла возле одного из офисных зданий на ул. Казимира Малевича. Правоохранители проводят проверку.

Дмитрук в комментарии Новости.Live заявил, что парень на видео - подставное лицо, и он якобы пытался спровоцировать народных депутатов. По словам нардепа, его целью был мобильный телефон с информацией. Кроме того, Дмитрук заявляет, что тот человек с ножом бежал на него.

Прямая речь Дмитрука: "Он начал нам очень плохие слова говорить, материться в нашу сторону, обзывать нас. И начал подходить все ближе. Мы представились, показали удостоверения народных депутатов и мой коллега Александр начал его снимать на видео. 

Его это очень возмутило, он начал к нам подходить, махать руками и ногами. После этого он выхватил телефон из рук у Александра, украл фактически, и начал с ним убегать.

... Столкнулся со мной и вместе со мной упал на землю с этим ножом. Мы начали просить у охраны, чтобы они вызвали полицию, приехала полиция, у этого парня забрали нож.

.. Мы написали (заявление в полицию - ред.) по поводу нападения на народных депутатов и то, что он забрал телефон и пытался с ним убежать. Я считаю. что цель была именно забрать телефон Александра с материалами, которые мы сняли".

Больше деталей: В то же время, судя по видео, конфликт провоцировали именно нардепы.

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Темы: КиевСлуга народадракаполиция
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