Гладковского и Букина подозревают в нанесении ущерба "Укрспецэкспорту" на 13 миллионов

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 6 октября объявили подозрение бывшему директору "Укрспецэкспорта" и сыну экс-першого заместителя секретаря СНБО в организации и злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб государству на сумму почти 13 миллионов гривен.

Источник: НАБУ

Детали: Известно, что речь идет о Павле Букине и Игоре Гладковском. В НАБУ сообщают, что оба находятся сейчас за границей.

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По данным следствия, Букин, злоупотребляя своим служебным положением, заключил договор с компанией, подконтрольной сыну первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковскому, о приобретении бортового радиоэлектронного оборудования (высотомеров) по ценам, умышленно завышенным почти в 7 раз – около 450 тыс. долларов США.

После того, как "Укрспецэкспорт" уплатил всю сумму, участники схемы распорядились средствами по своему усмотрению. В частности, ориентировочно 170 тыс. долларов США получил Гладковский.

Во время совершения преступления экскерующий "Укрспецэкспорта" принимал меры конспирации для сокрытия собственного участия в схеме, а также советовал привлекать компании по конкретным иностранным юрисдикциям, которые считали безопасными и исключающими возможность раскрытия преступления правоохранительными органами Украины.

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Дословно от НАБУ: "После получения ответов на запросы о международной правовой помощи от компетентных органов Объединенных Арабских Эмиратах и Особого административного района Китайской Народной Республики Гонконг детективам удалось подтвердить реальную стоимость поставленных товаров, а также роль и участие соответствующих иностранных компаний и их должностных лиц".

Детали: Кроме того, по данным правоохранителей, Гладковский является участником еще одного уголовного производства по получению 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения руководителем ДК "Укрспецэкспорт". Это дело слушают в суде.

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