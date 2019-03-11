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Все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки – СМИ

Понедельник, 11 марта 2019, 20:02
Все следственные органы, включая НАБУ, сливали дела по Гладковскому за взятки – СМИ

Все следственные органы, которые должны расследовать хищения на оборонке, знали о нем и закрывали дела за взятки.

Об этом говорится в четвертой части расследования "Bihus.info".

Журналисты утверждают, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности, Государственной фискальной службе и Национальном антикоррупционном бюро неоднократно открывали уголовные производства.

Правоохранители расследовали деятельность, в частности, фирмы "Оптимумспецдеталь", которая была задействована в масштабных сделках.

Именно через эту компанию сын экс-члена Совета нацбезопасности и обороны Игорь Гладковський вместе с партнерами (Виталием Жуковым и Андреем Рогозой) зарабатывали на контрабандных деталях с завышенными ценами.

Как свидетельствует их переписка, которая есть в распоряжении журналистов, предприниматели часто давали взятки правоохранителям. В основном, речь шла о 10-20 тысяч долларов за раз.

Среди документов есть, например, общение Рогозы с сотрудником СБУ Дмитрием Москаленко о суммах взяток и уголовных делах.

 

Кроме того, некоторые участники схем жаловались, что в ДФС нужно было приносить значительно меньше суммы, чем в ГПУ.

Военная прокуратура, по данным журналистов, 3 раза за один год открывала дела о махинациях, но все они так и не коснулись Гладковского, Жукова и Рогозы.

В первом производстве осудили фиктивного директора, второе – отправили к фискалам проверять налоги, а при расследовании третьего правоохранители дошли даже до обысков в "Укроборонпроме". Однако как утверждают журналисты, позже прокуратура взялась "зачищать следы".

Как выяснили авторы расследования, о подозрительном бизнесе на оборонке знали также в НАБУ.

В частности, в 2016 году НАБУ в рамках расследования другого производства внесло "Оптимумспецдеталь" в перечень фиктивных фирм.

После этого один из предпринимателей Виталий Жуков в личной переписке возмущается действиями бюро и говорит, что первый заместитель главы ведомства Гизо Углава должен написать письмо об ошибке следствия.

По данным журналистов, на следующий день компания действительно исчезает из перечня фиктивных. А перед тем сотрудник НАБУ Дмитрий Литвиненко уточняет у Рогозы, какая именно фирма ему принадлежит.

 

Кроме того, НАБУ выдавало "Оптимумспецдеталь" справку о том, что ее не включали в перечень фиктивных.

Расследователи настаивают, что еще одним звеном махинаций в "Укроборонпроме" был бывший тайный агент НАБУ Евгений Шевченко. Он якобы помогал другим фигурантам получать нужные документы из бюро.

 

Он признал, что инвестировал в бизнес Гладковского-Жукова-Рогозы, однако утверждает, что не имеет отношения к коррупции.

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Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Напомним:

  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере, в расследовании фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • По данным СМИ, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники, за которые госпредприятия переплачивали в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
  • В "Укроборонпроме" заявили, что считают некорректным оценивать расследования журналистов о коррупционных схемах при участии окружения президента Украины и обвинили СМИ в манипуляции.  Вместе с тем "Укроборонпром" отстранил директоров двух своих предприятий в связи с обнародованным расследованием.
  • В свою очередь в НАБУ заявили, что уже занимались некоторыми фактами коррупции в оборонной сфере, прозвучавшие в расследовании журналистов.
  • 27 февраля генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из Российской Федерации.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.

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