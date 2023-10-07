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На Полтавщине раздались звуки взрывов

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 октября 2023, 00:15
На Полтавщине раздались звуки взрывов
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

В Миргородском районе Полтавской области во время воздушной тревоги раздался звук взрыва.

Источник: Суспільне со ссылкой на местных жителей, глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

Дословно: "В Миргороде слышны звуки взрыва. Об этом Общественному сообщили местные жители".

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Детали: В пятницу в 23:38 в Полтавской области была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сообщали о ракетной опасности.

В 00:11 на Полтавщине объявили отбой тревоги.

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Обновлено: Позже Лунин сообщил, что враг атаковал Полтавскую область.

Прямая речь: "Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородском районе. Информация о вражеских попаданиях по критической или гражданской инфраструктуре выясняется.

Предварительно без пострадавших".

Темы: Полтавская областьвзрыввоздушная тревога
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