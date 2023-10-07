На Полтавщине раздались звуки взрывов
Суббота, 7 октября 2023, 00:15
В Миргородском районе Полтавской области во время воздушной тревоги раздался звук взрыва.
Источник: Суспільне со ссылкой на местных жителей, глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин
Дословно: "В Миргороде слышны звуки взрыва. Об этом Общественному сообщили местные жители".
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Детали: В пятницу в 23:38 в Полтавской области была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы сообщали о ракетной опасности.
В 00:11 на Полтавщине объявили отбой тревоги.
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Обновлено: Позже Лунин сообщил, что враг атаковал Полтавскую область.
Прямая речь: "Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородском районе. Информация о вражеских попаданиях по критической или гражданской инфраструктуре выясняется.
Предварительно без пострадавших".