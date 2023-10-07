Деградированные российские войска не способны вести полноценное наступление в районе Купянска – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на возобновление наступательных операций оккупантов в районе Купянска, но отрицают возможность успеха "деградированных элементов" российских сил, действующих на этом направлении.
Источник: ISW
Детали: Украинские войска продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом и продвинулись вперед на западе Запорожской области 6 октября.
Эксперты отмечают, что российские войска, похоже, недавно провели ротацию в районе Орехова, продемонстрировав способность удерживать оборону на этом критически важном участке фронта.
Кроме того, говорится в отчете, оккупанты возобновили наступательные действия под Купянском 6 октября, большинство российских сил, развернутых на этом участке фронта, вероятно, остаются боеспособными.
Украинские военные сообщили о снижении активности российских войск под Купянском в течение последних недель, но 6 октября представитель Восточной группы украинских войск Илья Евлаш заявил, что российские войска возобновили боевые действия на Купянско-Лиманском направлении.
Российские "военкоры" утверждают, что российские войска начали наступление возле Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и что они ведут интенсивный обстрел трассы N26 (Шевченково-Купянск).
Один из "военкоров" охарактеризовал возобновленное наступление российских войск на Купянск как "широкомасштабное", а впоследствии удалил это сообщение.
В обзоре напоминают, что начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов ранее сообщал, что российские военные развернули элементы вновь созданной 25-й общевойсковой армии на Купянском направлении на замену 41-й ОВА
Аналитики предполагают: возобновление российских наступательных операций под Купянском с участием элементов 25-й ОВА, вероятно, имеет целью отвлечь внимание украинской стороны от других участков фронта на юге Украины.
Однако, по предварительной оценке ISW, 25-я ОАК была поспешно развернута к запланированной дате в декабре 2023 года и, вероятно, сильно недоукомплектована, плохо подготовлена или же и то, и другое вместе.
Отмечается и то, что ISW также ранее наблюдал присутствие сильно деградированных элементов Западного военного округа, в частности 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии, в районе Купянска, и сейчас ISW не считает, что группировка, состоящая из вновь созданной 25-й общевойсковой армии с деградированными элементами ЗВО, будет способна вести полноценные наступательные действия в этом районе.
Ключевые выводы ISW за 6 октября:
- Силы обороны продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом и продвинулись вперед на западе Запорожской области 6 октября.
- Российские войска, похоже, недавно провели ротацию полка в районе Орехова, продемонстрировав способность удерживать оборону на этом критически важном участке фронта.
- По сообщениям, российские войска возобновили наступательные действия под Купянском 6 октября, но большинство российских войск, развернутых на этом участке фронта, скорее всего, остаются боеспособными.
- Захватчики, возможно, расширяют инфраструктуру военной подготовки на оккупированном востоке Украины в рамках постоянных усилий, направленных на повышение тренировочного и мобилизационного потенциала российских вооруженных сил.
- Постоянные попытки Кремля снять с себя вину за катастрофу самолета финансиста "Вагнера" Евгения Пригожина и опорочить его приводят к тому, что в отдельных сообществах информационного пространства Пригожина продолжают восхвалять и пытаются защитить его.
- Бывшие российские военные командиры, участвовавшие в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, как сообщается, остаются на периферийных должностях, имеющих определенное влияние в российской военной или оборонно-промышленной базе.
- В ночь с 5 на 6 октября российские войска нанесли удар с беспилотников "Шахиед-131/136" по объектам портовой, зерновой и пограничной инфраструктуры на юге Украины.
- Российские войска продолжали наступательные операции на линии Купянск-Лиман, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне Донецк-Запорожье и на западе Запорожской области, а на некоторых участках продвинулись вперед.
- По сообщениям, Россия завербовала до нескольких сотен граждан Сербии для участия в боевых действиях в Украине.