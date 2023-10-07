В тюрьме убиты обвиняемые в убийстве кандидата в президенты Эквадора
Колумбийцы, обвиняемые в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, убиты в тюрьме.
Источник: Al Jazeera со ссылкой на эквадорские власти
Детали: Шестеро заключенных, убитых в тюрьме в Эквадоре, были подозреваемыми в убийстве кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио в начале этого года, подтвердили эквадорские власти.
Убийства произошли в пятницу в тюрьме Литораль в Гуаякиле, крупнейшем городе Эквадора, сообщила генеральная прокуратура.
В заявлении пенитенциарного ведомства говорится, что шестеро убитых мужчин были гражданами Колумбии.
Они "имеют колумбийское гражданство и были обвинены в убийстве кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио", – говорится в заявлении ведомства.
Правительство Эквадора осудило убийства в тюрьме, а президент Гильермо Лассо пообещал, что не будет "ни соучастия, ни сокрытия" в выяснении того, кто убил подозреваемых по делу Вильявисенсио.
Лассо также сообщил, что временно отменяет визит в Сеул и возвращается из поездки в Нью-Йорк, куда он прибыл в четверг, чтобы разобраться с инцидентом.
Что предшествовало: В столице Эквадора Кито во время предвыборного митинга был застрелен кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.