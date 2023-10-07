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В тюрьме убиты обвиняемые в убийстве кандидата в президенты Эквадора

Ольга ГлущенкоСуббота, 7 октября 2023, 07:50
В тюрьме убиты обвиняемые в убийстве кандидата в президенты Эквадора
Заключенные на крыше тюрьмы ди Литораль, иллюстративное фото EPA

Колумбийцы, обвиняемые в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио, убиты в тюрьме.

Источник: Al Jazeera со ссылкой на эквадорские власти

Детали: Шестеро заключенных, убитых в тюрьме в Эквадоре, были подозреваемыми в убийстве кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио в начале этого года, подтвердили эквадорские власти.

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Убийства произошли в пятницу в тюрьме Литораль в Гуаякиле, крупнейшем городе Эквадора, сообщила генеральная прокуратура.

В заявлении пенитенциарного ведомства говорится, что шестеро убитых мужчин были гражданами Колумбии.

Они "имеют колумбийское гражданство и были обвинены в убийстве кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио", – говорится в заявлении ведомства.

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Правительство Эквадора осудило убийства в тюрьме, а президент Гильермо Лассо пообещал, что не будет "ни соучастия, ни сокрытия" в выяснении того, кто убил подозреваемых по делу Вильявисенсио.

Лассо также сообщил, что временно отменяет визит в Сеул и возвращается из поездки в Нью-Йорк, куда он прибыл в четверг, чтобы разобраться с инцидентом.

Что предшествовало: В столице Эквадора Кито во время предвыборного митинга был застрелен кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.

Темы: убийствовиборытюрьма
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