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Ракетный удар по Харькову в пятницу: повреждена почти сотня зданий

Роман ПетренкоСуббота, 7 октября 2023, 09:43
Ракетный удар по Харькову в пятницу: повреждена почти сотня зданий
фото: гсчс

На местах ракетных ударов по Харькову, где погибли два человека и пострадали еще 30, повреждены 88 зданий.

Источник: Харьковская ОГА

Детали: На месте ударов, где погибли 2 человека (женщина 68 лет и мальчик 10 лет) и пострадали 30 жителей, завершили работы.

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Всего от российских ударов повреждены 88 зданий, из которых 61 - жилые многоэтажки.

Повреждены также 46 автомобилей.

Напомним: Утром 6 октября оккупанты ударили по центру Харькова.

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Темы: Харьков
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