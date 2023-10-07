Ракетный удар по Харькову в пятницу: повреждена почти сотня зданий
Суббота, 7 октября 2023, 09:43
На местах ракетных ударов по Харькову, где погибли два человека и пострадали еще 30, повреждены 88 зданий.
Источник: Харьковская ОГА
Детали: На месте ударов, где погибли 2 человека (женщина 68 лет и мальчик 10 лет) и пострадали 30 жителей, завершили работы.
Реклама:
Всего от российских ударов повреждены 88 зданий, из которых 61 - жилые многоэтажки.
Повреждены также 46 автомобилей.
Напомним: Утром 6 октября оккупанты ударили по центру Харькова.
ВИДЕО ДНЯ