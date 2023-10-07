Кадыров предложил отменить выборы в РФ до конца войны против Украины

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента в России до конца войны против Украины.

Источник: Кадыров в субботу в ходе акции по случаю дня рождения российского диктатора Владимира Путина в Грозном, передает пропагандистское агентство ТАСС

Прямая речь: "Я предлагаю сейчас, когда идет СВО (в России войну против Украины называют "специальной военной операцией" – ред.), единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин.

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Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну".

Детали: От кого Путин должен "защищать страну", которая уже более полутора лет ведет захватническую войну против Украины, Кадыров не уточнил.

В России не введено военное положение.

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Путину 7 октября исполнился 71 год.

Справочно. Выборы президента РФ должны состояться в 2024 году. Путин еще не объявлял официально о своем намерении баллотироваться.

По данным российских СМИ, он может объявить о своем выдвижении во время международной выставки-форума "Россия".

По закону, президентские выборы 2024 года в РФ должны быть назначены в срок с 8 по 18 декабря 2023 года.