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Нападение ХАМАС есть крупнейшим за 50 лет провалом израильской разведки – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 07:34
Нападение ХАМАС есть крупнейшим за 50 лет провалом израильской разведки – СМИ
нападение на Израиль, фото: cnn

Субботнее неожиданное нападение на Израиль со стороны палестинской группировки ХАМАС может стать одним из крупнейших провалов израильской разведки со времен войны Судного дня 1973 года.

Источник: Bloomberg

Детали: Атака включала в себя десятки инфильтрационных операций на суше и на море, а также ракетные обстрелы – сложное нападение, которое предполагает такое планирование и координацию, что разведывательные службы должны были бы заметить.

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Хотя израильские официальные лица месяцами заявляли, что палестинские боевики готовятся к нападению, время и масштабы нападения, похоже, застали премьер-министра Беньямина Нетаньяху врасплох. Израиль и его союзник США, которые выделили Израилю 3,3 миллиарда долларов на оборонные расходы в 2022 году, будут изучать, кто несет наибольшую ответственность, и как это произошло.

"Меня шокирует, что они смогли это сделать, и Израиль или Соединенные Штаты не обратили на это внимания, – сказал Мартин Индик, бывший посол США в Израиле и член Совета по международным отношениям, – неподготовленность, отсутствие войск вдоль границы, отсутствие забора вдоль границы, за который они заплатили миллионы шекелей".

В публикации отмечается, что атака произошла через 50 лет после того, как Израиль не смог предотвратить неожиданное нападение, которое Египет и Сирия совершили во время еврейского праздника Йом Кипур (Судного дня). Тогда провал разведки привел к созданию комиссии, которая должна была выяснить, что пошло не так, и стал предметом многочисленных исследований.

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Израильские официальные лица заявили, что еще слишком рано говорить о том, что пошло не так, и отвергли любое сравнение с 1973 годом.

"Реальная проблема заключается в том, что израильтяне не верили, что ХАМАС рискнет прорвать границу, – сказал Аарон Дэвид Миллер, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, – Отсутствие достаточных израильских сил в этом регионе было серьезной ошибкой".

По словам сотрудника Конгресса США, пожелавшего остаться неназванным, Конгресс должен задать жесткие вопросы, учитывая, что израильские и американские спецслужбы должны были бы обнаружить атаку такого масштаба.

Провал еще более впечатляет тем, что израильские службы безопасности выделяют значительные ресурсы на мониторинг палестинского общества, в том числе ХАМАС, через информаторов, а также технологии наблюдения.

Темы: Израильвойнаразведка
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