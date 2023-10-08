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Возросло количество погибших из-за кассетного обстрела РФ села под Запорожьем

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 октября 2023, 08:50
Возросло количество погибших из-за кассетного обстрела РФ села под Запорожьем
фото: гсчс

Российские оккупанты 7 октября обстреляли село Беленькое Запорожского района, погибли два человека.

Источник: Запорожская ОГА

Детали: В результате артудара по Беленькому ранения получили 30-летний мужчина и 35-летняя женщина, которые оперативно доставлены в лечебные учреждения.

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Погибла женщина 46 лет и 71-летний мужчина. Сначала было известно только о погибшей женщине.

Всего за сутки враг нанес 133 удара по 21 населенному пункту Запорожской области.

Напомним: Ранее сообщалось, что во время обстрела россиянами Запорожского района 7 октября погибла женщина, еще 2 человека травмировались.

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Темы: Запорожская областьобстрел
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