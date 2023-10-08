Омбудсмен начинает проверку из-за видео с избиением мобилизованных в Тернополе
В сети появилось видео с вероятным избиением мобилизованных в одном ТЦК Тернополя, на что мэр города Сергей Надал обратился к руководству городского ТЦК.
Источник: соцсети, Надал в Telegram
Детали: В соцсетях начали публиковать видео, на котором указывается, что в Тернопольском ТЦК бьют мобилизованных. Пока нет подтверждения или опровержения этой информации.
Однако мэр Тернополя сразу после его появления обратился к руководству Тернопольского территориального центра комплектования, поскольку имеет информацию, что их работники "могли применять силу к мобилизованным".
Прямая речь Надала: "Есть информация, что ваши "отдельные" работники могли применять силу к нашим мобилизованным. Я настаиваю и подчеркиваю для "отдельных" работников ТЦК на корректном отношении к тернополян, которые являются мобилизованными.
Обращаюсь к тернополян: если вам известны случаи ненадлежащего или жестокого отношения при проведении мобилизационных мероприятий, срочно сообщайте в военную прокуратуру и полицию.
Во время войны каждый человек должен прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Однако это предполагает корректное, надлежащее отношение, в соответствии с требованиями законодательства!".
Тернопіль— Andrey Serebrianskyi (@Luganskiy_Twi) October 8, 2023
На відео скоріш за все Андрій Яцків pic.twitter.com/lMJ8wwo8SA
Обновлено: Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что увидел в сети "кадры с избиением мобилизованных", его ведомство начинает проверку.
Напомним: Вчера, 7 октября, появилось видео, что в Тернополе работники ТЦК силой заталкивали в микроавтобус мужчин, а в областном ТЦК и СП назначили служебную проверку.