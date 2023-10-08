Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Омбудсмен начинает проверку из-за видео с избиением мобилизованных в Тернополе

Роман ПетренкоВоскресенье, 8 октября 2023, 13:08
Омбудсмен начинает проверку из-за видео с избиением мобилизованных в Тернополе
скриншот

В сети появилось видео с вероятным избиением мобилизованных в одном ТЦК Тернополя, на что мэр города Сергей Надал обратился к руководству городского ТЦК.

Источник: соцсети, Надал в Telegram

Детали: В соцсетях начали публиковать видео, на котором указывается, что в Тернопольском ТЦК бьют мобилизованных. Пока нет подтверждения или опровержения этой информации.

Реклама:

Однако мэр Тернополя сразу после его появления обратился к руководству Тернопольского территориального центра комплектования, поскольку имеет информацию, что их работники "могли применять силу к мобилизованным".

Прямая речь Надала: "Есть информация, что ваши "отдельные" работники могли применять силу к нашим мобилизованным. Я настаиваю и подчеркиваю для "отдельных" работников ТЦК на корректном отношении к тернополян, которые являются мобилизованными.

Обращаюсь к тернополян: если вам известны случаи ненадлежащего или жестокого отношения при проведении мобилизационных мероприятий, срочно сообщайте в военную прокуратуру и полицию.

ВИДЕО ДНЯ

Во время войны каждый человек должен прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Однако это предполагает корректное, надлежащее отношение, в соответствии с требованиями законодательства!".

Обновлено: Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что увидел в сети "кадры с избиением мобилизованных", его ведомство начинает проверку.

Напомним: Вчера, 7 октября, появилось видео, что в Тернополе работники ТЦК силой заталкивали в микроавтобус мужчин, а в областном ТЦК и СП назначили служебную проверку.

Темы: ТернопольТЦКмобилизацияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
Тернополь
В Тернополе ТЦК проводит проверку из-за видео с "упаковкой" мужчин
В Тернополе из-за пожара ухудшилось качество воздуха
В Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии
Последние новости
15:17
В государственном Sense Bank избрали председателя правления
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
Все новости...
Реклама: