Омбудсмен начинает проверку из-за видео с избиением мобилизованных в Тернополе

В сети появилось видео с вероятным избиением мобилизованных в одном ТЦК Тернополя, на что мэр города Сергей Надал обратился к руководству городского ТЦК.

Источник: соцсети, Надал в Telegram

Детали: В соцсетях начали публиковать видео, на котором указывается, что в Тернопольском ТЦК бьют мобилизованных. Пока нет подтверждения или опровержения этой информации.

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Однако мэр Тернополя сразу после его появления обратился к руководству Тернопольского территориального центра комплектования, поскольку имеет информацию, что их работники "могли применять силу к мобилизованным".

Прямая речь Надала: "Есть информация, что ваши "отдельные" работники могли применять силу к нашим мобилизованным. Я настаиваю и подчеркиваю для "отдельных" работников ТЦК на корректном отношении к тернополян, которые являются мобилизованными.

Обращаюсь к тернополян: если вам известны случаи ненадлежащего или жестокого отношения при проведении мобилизационных мероприятий, срочно сообщайте в военную прокуратуру и полицию.

ВИДЕО ДНЯ

Во время войны каждый человек должен прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Однако это предполагает корректное, надлежащее отношение, в соответствии с требованиями законодательства!".

Тернопіль

На відео скоріш за все Андрій Яцків pic.twitter.com/lMJ8wwo8SA — Andrey Serebrianskyi (@Luganskiy_Twi) October 8, 2023

Обновлено: Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что увидел в сети "кадры с избиением мобилизованных", его ведомство начинает проверку.

Напомним: Вчера, 7 октября, появилось видео, что в Тернополе работники ТЦК силой заталкивали в микроавтобус мужчин, а в областном ТЦК и СП назначили служебную проверку.