На месте музыкального фестиваля в Израиле после атаки ХАМАС нашли более 250 тел

На месте проведения музыкального фестиваля на юге Израиля, который был атакован террористами ХАМАС в субботу, обнаружено более 250 тел погибших.

Источник: The Times of Israel

Детали: Представитель волонтерской группы ZAKA, которая занимается поиском человеческих останков после терактов и других катастроф, сообщил СМИ, что на сегодняшний день они собрали более 250 тел с места проведения музыкального фестиваля на юге страны, который был атакован террористами ХАМАСа.

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Многие родители молодых людей, которые присутствовали на рейве возле кибуца Реим, с субботы отчаянно ищут новости о своих пропавших детях.

Вместе с тем, посольство Непала в Израиле подтвердило гибель десяти своих граждан в результате нападения ХАМАСа на Израиль.

В то же время, власти южного города Сдерот заявили, что подозревается проникновение террористов в город и призвали жителей не выходить из домов.

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В воскресенье подконтрольное террористам ХАМАС министерство здравоохранения Газы заявило, что 413 палестинцев были убиты и еще 2300 получили ранения в секторе Газа с субботы в результате ответных ударов со стороны Израиля.

Армия обороны Израиля заявила, что убила по меньшей мере 400 палестинских террористов как в Израиле, так и в результате ударов по Газе.

Что предшествовало: По состоянию на вечер воскресенья количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.