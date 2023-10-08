Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль: число погибших возросло до 700, Байден заявил о дополнительной поддержке

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 19:58
Израиль: число погибших возросло до 700, Байден заявил о дополнительной поддержке
Разрушенный полицейский участок в Сдероте, Израиль, который захватили в субботу боевики ХАМАС, фото Getty Images

Количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.

Источник: The Times of Israel

Детали: Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что с субботы более 2 243 человека были ранены и доставлены в больницы Израиля.

Реклама:

22 из них находятся в критическом состоянии, 343 - в тяжелом, 439 - в состоянии средней тяжести, 1 093 - в легком, 50 - в состоянии сильной тревоги, а 187 - находятся на обследовании у медиков.

Вместе с тем, Белый дом заявил, что президент США Джо Байден приказал оказать "дополнительную поддержку" Израилю "перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАСа".

В заявлении не содержится никаких подробностей об этой поддержке.

ВИДЕО ДНЯ

Пресс-служба правительства Израиля в воскресенье подтвердила, что по меньшей мере 100 израильтян находятся в плену в Газе.

До сих пор Израиль отказывался подтвердить количество гражданских и военных, находящихся в заложниках. По сообщениям СМИ, по меньшей мере 170 человек могут находиться в плену в Газе.

Армия обороны Израиля заявила, что в воскресенье израильские военно-морские силы нанесли удары по ряду морских позиций ХАМАС в секторе Газа. Военные публикуют видеозаписи, на которых зафиксирован момент ударов.

Армия обороны Израиля также заявила, что в воскресенье осуществляет новую волну авиаударов в секторе Газа по целям, принадлежащим ХАМАС.

Темы: ИзраильСектор Газавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
В Израиле погибли две украинки
В Израиле ввели "состояние войны". Школы по всей стране закрывают
Зеленский поговорил с Нетаньяху
Президент Польши: Нападение ХАМАС на Израиль отвлекает внимание мира от Украины
Последние новости
15:17
В государственном Sense Bank избрали председателя правления
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
Все новости...
Реклама: