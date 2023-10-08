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Израиль: число погибших возросло до 700, Байден заявил о дополнительной поддержке

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 19:58
Израиль: число погибших возросло до 700, Байден заявил о дополнительной поддержке
Разрушенный полицейский участок в Сдероте, Израиль, который захватили в субботу боевики ХАМАС, фото Getty Images

Количество погибших в Израиле в результате нападения ХАМАСа превысило 700 человек, более 2200 получили ранения.

Источник: The Times of Israel

Детали: Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что с субботы более 2 243 человека были ранены и доставлены в больницы Израиля.

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22 из них находятся в критическом состоянии, 343 - в тяжелом, 439 - в состоянии средней тяжести, 1 093 - в легком, 50 - в состоянии сильной тревоги, а 187 - находятся на обследовании у медиков.

Вместе с тем, Белый дом заявил, что президент США Джо Байден приказал оказать "дополнительную поддержку" Израилю "перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАСа".

В заявлении не содержится никаких подробностей об этой поддержке.

ВИДЕО ДНЯ

Пресс-служба правительства Израиля в воскресенье подтвердила, что по меньшей мере 100 израильтян находятся в плену в Газе.

До сих пор Израиль отказывался подтвердить количество гражданских и военных, находящихся в заложниках. По сообщениям СМИ, по меньшей мере 170 человек могут находиться в плену в Газе.

Армия обороны Израиля заявила, что в воскресенье израильские военно-морские силы нанесли удары по ряду морских позиций ХАМАС в секторе Газа. Военные публикуют видеозаписи, на которых зафиксирован момент ударов.

Армия обороны Израиля также заявила, что в воскресенье осуществляет новую волну авиаударов в секторе Газа по целям, принадлежащим ХАМАС.

Темы: ИзраильСектор Газавойна
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