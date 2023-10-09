Российские войска минируют ранее очищенные участки фронта в Запорожской области – ISW

Российские войска усилили минирование в районе Роботино-Вербово и пытаются сковать украинские силы на участках фронта подальше от запада Запорожской области.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Российские военные блогеры утверждают, что российские войска начали минировать ранее очищенные участки на линии Роботино-Вербово (10 км к югу до 18 км к юго-востоку от Орехова), чтобы достичь тактической неожиданности.

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Известный связанный с Кремлем блогер утверждал, что российские войска усилили тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть украинскую оборону и рассеять внимание украинцев.

Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска пытались зафиксировать украинские силы на Авдеевском и Марьинском направлениях и не дать им перебросить резервы на Запорожское направление.

Кроме этого, украинские войска продолжали контрнаступательные операции вблизи Бахмута и незначительно продвинулись на западе Запорожской области 8 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 8 октября, показывают, что украинские силы достигли ограниченных успехов к северу от Новопрокоповки (14 км к югу от Орехова), а российский военный утверждал, что украинские силы также продвинулся у Копани (10 км к юго-западу от Орехова).

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Генштаб Украины сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к северо-востоку от Андреевки (7 км к юго-западу от Бахмута), а российские источники утверждали, что украинские силы продолжали атаковать вблизи Андреевки и Курдюмовки (11 км к юго-западу от Бахмута).

Российские и украинские источники также сообщили, что ухудшение погодных условий влияет как на российские, так и на украинские операции. Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что активность российских беспилотников и авиации в последние дни снизилась из-за плохой погоды.

Российские военные утверждали, что ухудшение погодных условий на Бахмутском и Запорожском направлениях влияет на наступательные операции Украины, а также на операции российской воздушной разведки. Представитель Восточной группировки ВС Украины капитан Илья Евлаш повторил, что плохая погода может повлиять на работу беспилотников и авиации, но погода не остановит контрнаступление Украины.

Ключевые выводы ISW за 8 октября: