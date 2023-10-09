Российские войска минируют ранее очищенные участки фронта в Запорожской области – ISW
Российские войска усилили минирование в районе Роботино-Вербово и пытаются сковать украинские силы на участках фронта подальше от запада Запорожской области.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Российские военные блогеры утверждают, что российские войска начали минировать ранее очищенные участки на линии Роботино-Вербово (10 км к югу до 18 км к юго-востоку от Орехова), чтобы достичь тактической неожиданности.
Известный связанный с Кремлем блогер утверждал, что российские войска усилили тактические наступательные операции на нескольких участках фронта за пределами Запорожской области, чтобы растянуть украинскую оборону и рассеять внимание украинцев.
Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что российские войска пытались зафиксировать украинские силы на Авдеевском и Марьинском направлениях и не дать им перебросить резервы на Запорожское направление.
Кроме этого, украинские войска продолжали контрнаступательные операции вблизи Бахмута и незначительно продвинулись на западе Запорожской области 8 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 8 октября, показывают, что украинские силы достигли ограниченных успехов к северу от Новопрокоповки (14 км к югу от Орехова), а российский военный утверждал, что украинские силы также продвинулся у Копани (10 км к юго-западу от Орехова).
Генштаб Украины сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к северо-востоку от Андреевки (7 км к юго-западу от Бахмута), а российские источники утверждали, что украинские силы продолжали атаковать вблизи Андреевки и Курдюмовки (11 км к юго-западу от Бахмута).
Российские и украинские источники также сообщили, что ухудшение погодных условий влияет как на российские, так и на украинские операции. Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что активность российских беспилотников и авиации в последние дни снизилась из-за плохой погоды.
Российские военные утверждали, что ухудшение погодных условий на Бахмутском и Запорожском направлениях влияет на наступательные операции Украины, а также на операции российской воздушной разведки. Представитель Восточной группировки ВС Украины капитан Илья Евлаш повторил, что плохая погода может повлиять на работу беспилотников и авиации, но погода не остановит контрнаступление Украины.
Ключевые выводы ISW за 8 октября:
- Россия работает над правовыми механизмами формирования Ленинградского военного округа в рамках проведения широкомасштабных военных реформ.
- Украинские войска продолжали контрнаступательные действия вблизи Бахмута и 8 октября незначительно продвинулись на западе Запорожской области.
- Российские войска усиливают минирование в районе Роботино-Вербово и пытаются закрепить украинские силы на участках фронта подальше от запада Запорожской области.
- Российские источники освещают очевидный раскол между регулярными российскими силами и нерегулярными формированиями Донецкой народной республики (ДНР).
- Представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат выразил обеспокоенность относительно ожидаемого удара российских беспилотников Shahed 131/136 по Украине этой зимой.
- Центр стратегических и международных исследований (CSIS) наблюдал за спутниковыми снимками, которые показывают, что железнодорожное сообщение между Северной Кореей и Россией "резко" возросло после встречи президента России Владимира Путина с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном 12-17 сентября.
- Российское федеральное правительство продолжает лишать избирательных прав определенные субъекты федерации (регионы) этнических меньшинств, выборочно наделяя полномочиями других.
- Российские войска 8 октября продолжали наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области и на административной границе Донецко-Запорожской области, и продвинулись на отдельных участках.
- Пражское русскоязычное издание Current Time сообщило 8 октября, что количество случаев дезертирства среди российских военных возросло.